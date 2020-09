Een hobbelig parcours van ruim 7 jaar: hoe het nieuwe Middelkerkse casino tot stand kwam

Middelkerke

Nou, dat liep niet van een leien dakje. Middelkerke krijgt nu - eindelijk - zijn nieuwe casino , waar het al járen naar lonkt. Van een haalbaarheidsstudie in 2013 over een procedureslag bij de Raad van State tot bij een definitieve beslissing vandaag. Hoog tijd voor een chronologisch overzicht. Gaat u er gerust even voor zitten, want het was me nogal een rit.