Een dagje naar zee met de hond? Op deze plaatsen voelt je viervoeter zich als een vis in het water Redactie

19 oktober 2019

06u31 0 Middelkerke De herfst is de ideale periode voor een verkwikkende wandeling aan zee mét de hond. Tijdens de zomermaanden is het in heel wat badplaatsen verboden om met de hond overdag het strand te betreden. Nu er geen badgasten meer te vinden zijn hebben honden echter alle plaats om vrijuit te genieten samen met hun baasjes. Wij somden alvast de leukste tips op voor een dag of weekend aan zee

WANDELEN: De beste plekjes om uit te waaien

Wie graag gaat wandelen met de hond vindt zeker zijn gading in Koksijde. Op de wandelkaart van Koksijde zijn er drie wandelingen aangeduid, aangepast voor honden. Deze kaart is voor 3 euro te koop bij de toeristische dienst. Daarnaast is de jaarlijkse winterwandeldag op 30 december een aanrader. Er nemen enkele hondenclubs aan deel, want een van de wandelingen is volledig hondvriendelijk. De wandeling van 6 kilometer loopt langs de zeedijk en tussen de villawijken van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald.

Ook in Knokke-Heist zijn enkele mooie wandelroutes in natuurgebieden. De hond moet hier wel aan de leiband. Je kan terecht in de Groenpleinduinen, ontdek ook 3 kleinere natuurgebieden naast de Baai van Heist: de Sashul, de Vuurtorenweiden en de Kleiputten.

ETEN: Tearoom Mdue in Bredene verkoopt zelfgemaakte ‘blafijsjes’

Bij Tearoom Mdue kan je blafijs kopen, speciaal voor honden. En de hondjes zijn er gek op, zegt uitbaatster Haitse. “We warmen de potjes meestal een beetje op en vaak is het potje dan heel snel leeg.” Bezoekers bellen soms speciaal op voorhand om zeker te zijn dat er nog hondenijs voorhanden is. De ijsjes zijn ontwikkeld met gezonde ingrediënten voor de honden. “We werken met appel, wortel, karnemelk en honing als een gezonde suiker.”

DRINKEN: Brasserie Het Kompas in Nieuwpoort

Honden mogen niet overal binnen, maar in Het Kompas in Nieuwpoort zijn ze wel welkom. “Er zijn enkele voorwaarden. Zo moeten de honden op de grond en aan de leiband blijven. Wij vragen ook vriendelijk om de hond niet in zee te laten zwemmen voor dat u bij ons binnenkomt. Op die manier blijft de zaak proper. Brave hondjes krijgen een snoepje van ons.” Benieuwd waar honden nog welkom zijn? Op www.hondenaanzee.be vind je een handig overzicht van alle kustgemeenten.

WASSEN: Geef je hond een bad in de Dogwash in Middelkerke

Wie na de wandeling aan zee graag zijn huisdier een wasbeurt geeft, kan hiervoor terecht bij de Dogwash in Middelkerke. Je hoeft geen afspraak te maken. Wie huivert van het idee van een dogwash, kunnen we geruststellen: nee, je hond wordt niet schoongeschrobd op een lopende band tot hij schuim ophoest. Je zet je hond in een kuip en geeft hem daar een zachte wasbeurt met een sproeier. Je kan betalen met muntstukken of jetons. Je krijgt 16 minuten wastijd en op het einde kan je de hond afdrogen.

Info: www.cgscarcleaning.be/service/dogwash.

OVERNACHTEN: ga kamperen in Lombardsijde

Heel wat hotels laten honden toe op de kamer, maar ze rekenen hiervoor wel een extra kost aan. En je viervoeter moet zich gedeist houden op een kleine hotelkamer. Meer ruimte heeft hij op een kampeerplaats. Camping De Lombarde verwelkomt viervoeters en beschikt zelfs over een echte hondendouche. “We hebben de douche geïnstalleerd omdat we merkten dat heel wat mensen met hun hond in de gewone douches gingen en dat is niet echt hygiënisch. We hebben de douche wel moeten afsluiten voor passanten, want het werd iets te populair bij mensen die zelf niet op de camping verbleven. Bij ons zijn er twee honden welkom per kampeerplaats en we hebben ook enkele vakantiehuisjes voorzien waar huisdieren toegelaten zijn”, licht Joke van Camping De Lombarde toe.

Zee(honden)

Er is een kans, afhankelijk van waar je gaat wandelen, dat je zeehondjes tegenkomt tijdens je wandeling. Hou je hond dan goed aan de leiband.

ZORG: enkele tips

Hoewel in dit seizoen het risico op een zonnesteek onbestaand is, geven we toch enkele gezondheidsadviezen:

1. Neem drinkwater en een kommetje mee voor je hond, want zeewater drinken ze best niet. Dat kan uitdroging, diarree en braken veroorzaken.

2. Niet elke hond kan zwemmen. Wees waakzaam als je hond het water ingaat.

3. Kijk uit voor scherpe voorwerpen in het zand, zodat je hond zich niet bezeert.

Op de website Honden aan Zee worden nog meer tips gebundeld. Zo vind je er ook de adressen van dierenartsen, mocht je er toch één nodig hebben.

Ook Westtoer verzamelde alle praktische informatie op de site www.westtoer.be/honden.