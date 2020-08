Duo krijgt 20 maanden cel voor inbraken, waarbij ze onder andere opbrengst van kerstmarkt stalen Siebe De Voogt

14 augustus 2020

11u57 0 Middelkerke Een 24-jarige Roemeen en 20-jarige Spanjaard hebben in de Brugse rechtbank twintig maanden cel gekregen voor zeven woninginbraken en drie-auto-inbraken.

De twee twintigers sloegen tussen december en februari voornamelijk toe in Middelkerke. Ze hadden hun uitvalsbasis in Oostende en vertrokken van daaruit op dievenpad. Onder andere de gemeenteschool in Middelkerke kreeg de inbrekers over de vloer. Ze gingen er aan de haal met de opbrengst van de kerstmarkt. Ook een fruitwinkel in de kustgemeente werd slachtoffer. Uiteindelijk kon het parket beide mannen linken aan zeven woninginbraken, drie auto-inbraken en enkele feiten van informaticafraude. De beklaagden gaven hun betrokkenheid slechts in beperkte mate toe.