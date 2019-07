Duits gezin met drie kinderen komt in aanrijding met kusttram in Westende: vrouw zwaargewond Bart Boterman

15 juli 2019

19u06 10 Middelkerke In Westende deed zich maandagavond iets na 18 uur een zwaar ongeval voor met de kusttram en een personenwagen, ter hoogte van de Paul Grosettilaan. In de wagen zaten vijf personen, namelijk een echtpaar uit Duitsland en hun drie kinderen. De vrouw raakte zwaargewond.

Het incident gebeurde met een tram die reed in de richting van De Panne, aan het kruispunt met de Henri Jasparlaan. De auto van Duitse toeristen wilde de sporen oversteken en werd weggekatapulteerd door de voorbijrijdende tram. De wagen ramde daarbij ook een paal.

De politie, drie ambulances, de mughelikopter, de brandweer van Middelkerke en Nieuwpoort en een bijstandsteam van De Lijn snelden ter plaatse. “Vier inzittenden, namelijk de vader en de drie kinderen, raakten lichtgewond en hadden het voertuig op eigen houtje verlaten. De vrouw was er erger aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Haar toestand liet toe om haar uit de wagen te bevrijden zonder het dak van de auto weg te nemen”, zegt luitenant Danny Quyo van de brandweer van Middelkerke.

De drie opgeroepen ziekenwagens brachten de inzittenden naar het ziekenhuis Henri Serruys in Oostende. De tramreizigers bleven ongedeerd. Het tramverkeer was wel anderhalf uur onderbroken in beide richtingen. Volgens De Lijn werden vervangbussen ingelegd tussen Nieuwpoort Zonnebloem en Westende-Bad. Ook de tramchauffeur was erg onder de indruk. Een takeldienst sleepte de auto van het Duits gezin weg.