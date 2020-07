Drukte op avondmarkt van Westende leidt tot discussie: “We doen er alles aan om het voor iedereen veilig te houden” Timmy Van Assche

22 juli 2020

18u56 0 Middelkerke De avondmarkt in deelgemeente Westende wist héél wat volk te lokken dankzij het mooie weer. Op sociale media werden foto’s van het evenement lustig gedeeld en becommentarieerd. Het merendeel van de bezoekers draagt geen mondmasker en loopt te dicht bij mekaar loopt. Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil vooral de kalmte bewaren in het debat.

De avondmarkt op de dijk van Westende wist veel volk te lokken. Op zich goed nieuws voor de marktkramers en naburige horecazaken, maar in deze coronatijden is zoveel volk bij mekaar niet het beste idee. Op sociale media werden foto’s van de markt druk besproken en van commentaar voorzien. Het wakkert het debat van mondmaskerplicht op drukke openbare plaatsen alvast aan.

Raadslid Robin De Lille van oppositiepartij Groen vraagt alvast om mondmaskers te verplichten op events en sterk aan te bevelen op de zeedijk. Ook wil hij extra controle op naleving van de maatregelen.

Burgemeester Dedecker (Lijst Dedecker) pleit vooral om rustig te blijven. “We doen er alles aan om evenementen zoals deze avondmarkt veilig te doen verlopen en houden ons aan alle regels. Er is een duidelijk circulatieplan met looplijnen, stewards en gemeentepersoneel houden alles goed in de gaten. Het is evenwel onmogelijk om constant op te treden om die anderhalve meter social distancing te handhaven. Een mondmasker op markten verplichten? Allemaal goed en wel, maar ik blijf het zinloos vinden om mondmaskers in openlucht te dragen. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn ze enkel verplicht in overdekte markten, niet buiten. Bovendien vond de avondmarkt plaats op de zeedijk, de marktkramers stonden bij wijze van spreken tegen de balustrade van de dijk gekleefd om ruimte te laten. Net op deze plaats is de lucht het meest gezond en vol jodium. Moeten mensen straks óp het strand ook een mondkapje dragen? Iedereen moet z'n gezond verstand gebruiken. Ik zie enorm veel burgerzin, maar er zijn er altijd die het verpesten voor anderen.”

Laat ons ophouden met panikeren en het hoofd koel houden Burgemeester Dedecker

“Ach, voor sommige mensen is het ook nooit genoeg. We investeren talloze euro’s in automatische tellers om de drukte op het strand te meten en stelden eerder deze week als eerste in Vlaanderen een hoogtechnologische ontsmettingscabine voor. In Middelkerke is geen enkele van de 358 rusthuisbewoners besmet en tellen we ook geen coronapatiënten onder de inwoners. We doen dit allemaal met eigen middelen - vanuit Antwerpen kreeg ik wel vier agenten van burgemeester Bart De Wever -, terwijl het aantal inwoners hier nu vier tot vijf keer zo hoog is. We gaan wel extra controleren op het naleven van de anderhalvemeterregel. Laat ons ophouden met panikeren en het hoofd koel houden."

