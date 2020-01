Druk fietsweekend in het zand met Mountainbiketoertocht en spectaculaire Coastrace Timmy Van Assche

16 januari 2020

17u16 0 Middelkerke Op zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt Middelkerke een paradijs voor zogenaamde ‘zandfretters’ op twee wielen, dankzij de Mountainbiketoertocht en de Coastrace.

Middelkerke pakt dit weekend uit met twee bijzonder succesvolle fietsevenementen. Het eerste is toertocht voor mountainbikes dat kronkelt door de duinen en polders. Op zaterdag kunnen deelnemers het volledige parcours combineren met een lus langs buurgemeente Nieuwpoort. Het evenement is aan haar tweede editie toe. Start kan vanaf 8 uur bij sporthal De Bamburg in de Baronstraat 25 in deelgemeente Lombardsijde. Deelnemen kost 4 euro per persoon, ouders en kind samen betalen 6 euro. Er kan enkel ter plaatse ingeschreven worden.

Iets meer competitief is de Coastrace, een open wedstrijd met passages op het strand die kracht vergen, maar ook technische kunde om de duinenpaadjes door te komen. Aan de start verschijnen ook enkele beachracetoppers en profrenners zoals Jelle Wallays, Europees kampioen Ivar Slick, sprintbom Timothy Dupont en tweevoudig Belgisch kampioen cyclocross Klaas Vantornout. De start is om 14 uur aan beachclub De Kwinte in Westende. Alle informatie over de Coastrace vind je via www.coastrace.be.