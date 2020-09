Dronken zestiger vraagt minderjarige meisjes om tegen betaling hun ondergoed te laten zakken Siebe De Voogt

21 september 2020

14u21 1 Middelkerke Een 68-jarige man uit Westende staat in de Brugse rechtbank terecht voor de aanranding van vier minderjarige meisjes. Jean-Marie H. vroeg de slachtoffers - tussen 11 en 16 jaar oud - om tegen betaling hun ondergoed te laten zakken.

De feiten speelden zich op drie dagen af in Westende-bad. Op 6 oktober 2018, 17 juni 2018 en 10 maart 2019 stapte Jean-Marie H. in stomdronken toestand af op minderjarige meisjes. “Zijn modus operandi was telkens dezelfde", sprak de procureur. “Hij sprak de kinderen aan ter hoogte van het strand of speelpleintjes en vroeg hen uit het niets of ze voor geld hun onderbroek naar beneden wilden doen. Gelukkig gingen de slachtoffers niet op z'n vraag in. Ze vertelden wel dat de beklaagde heel aanklampend was, wat een grote indruk heeft nagelaten.”

Al vijftiental keer veroordeeld

Het parket vorderde een effectieve celstraf voor H., die in het verleden al een vijftiental keer veroordeeld werd voor onder meer openbare dronkenschap. De man kwam zelf niet opdagen op z'n proces. Twee meisjes die op het moment van de feiten 11 en 12 jaar oud waren, stelden zich burgerlijke partij. Via hun advocaat Frederick Spaey vorderde ze elk een morele schadevergoeding van 1.500 euro. Hun ouders vragen elk 500 euro. “Mijn cliënten zijn twee vriendinnetjes die samen gaan spelen waren op het speelpleintje in Westende”, vertelt meester Spaey. “Ze werden rond 14 uur, op klaarlichte dag dus, aangeklampt. Gelukkig zijn de feiten niet verder gegaan.” Vonnis op 19 oktober.