Drie verdachten mochten beschikken na verhoor, autopsie moet klaarheid scheppen over dood van 35-jarige vrouw Bart Boterman

14 september 2020

17u18 1 Middelkerke Drie verdachten in het onderzoek naar het overlijden van een 35-jarige vrouw in een flat in de Distellaan in Westende zondagmorgen, mochten na verhoor beschikken van het parket. De speurders gaan uit van een overdosis, al moet een autopsie daar nog zekerheid over bieden.

Bij aankomst van de hulpdiensten waren immers nog drie personen aanwezig in het appartement. Zij werden verhoord over wat zich er in het appartement afspeelde. Het slachtoffer zou gekend staan bij de politie als druggebruikster en bevond zich in het drugsmilieu. Na verhoor mochten de drie aanwezigen dus beschikken, al kan het parket hen alsnog vervolgen voor toedienen of afleveren van drugs wanneer zou blijken dat zij daar voor iets tussen zaten. De resultaten van de autopsie zijn nog niet bekend.

