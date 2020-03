Drie verdachten blijven in cel voor cannabisplantage met 1.300 plantjes in loods Siebe De Voogt

13 maart 2020

14u16 3 Middelkerke Een Oostendenaar blijft samen met een Albanees en Kosovaar een maand langer in de cel voor een cannabisplantage met 1.300 plantjes in een loods in Middelkerke. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.

De cannabisplantage werd dinsdagochtend opgerold door speurders van de federale gerechtelijke politie. In een loods langs de Spermaliestraat troffen ze 1.300 planten aan. Onregelmatigheden in de elektriciteitsspanning in de straat zou de politie tot bij de loods geleid hebben. Het gebouw werd verhuurd door Oostendenaar S.H. Hij zou de plantage ontdekt hebben toen hij z’n huurgeld ging ophalen, maar belde de politie niet. Samen met een Kosovaar en een Albanees werd de man dinsdag opgepakt en aangehouden. Die eerste zou vooral hand- en spandiensten verleend hebben. Die laatste wordt aanzien als de man achter de plantage. Het drietal verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die besliste hun aanhouding met een maand te verlengen.