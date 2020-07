Drastische beslissing: Middelkerke annuleert alle (na)zomerevenementen Timmy Van Assche

29 juli 2020

11u43 10 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke annuleert de resterende zomerevents en nazomerevenementen in eigen organisatie. “Door de sterke stijging van de besmettingscijfers, de strikte maatregelen en terughoudendheid van organisatoren is dit de meest aangewezen beslissing, zowel maatschappelijk, organisatorisch en economisch”, verklaart schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker)

Eerder al werden de resterende avondmarkten al geannuleerd, nu volgen dus nog een pak andere evenementen. Voor augustus betekent dit de annulatie van Bubbels aan Zee, de Oogstfeesten in Leffinge, de augustuskermis in Middelkerke, de Noordzeefakkeltocht, StreetmArt en Lombardsijde Feesten. Belangrijkste eventslachtoffers voor de nazomer? Het Landbouwweekend en de verplaatste editie van Bier aan Zee worden definitief geannuleerd. Leffingeleuren kondigde eerder vandaag de afgelasting van hun festival aan.

Wat dan wel?

De resterende Apéro Sundays gaan wel door, net zoals klassieke muziekconcert North Sea Classics en de vuurwerken op 15 augustus. “Bij die evenementen kunnen we het publiek met registratieplicht en de afstandsmaatregelen perfect beheersen. Voor North Sea Classics organiseren we op 8 augustus een extra derde voorstelling”, zegt schepen Dedecker.

De cijfers gaan nu ook gewoon heel snel de slechte kant uit en die zetten de organisatie van events meteen op de helling Schepen Tom Dedecker

Geen marge

Dedecker licht de beslissing verder toe. “Toen we merkten dat de besmettingen de slechte kant uitgingen, beseften we meteen dat de nu al strikte beperkingsmaatregelen nog gingen verstrengen. De cijfers gaan nu ook gewoon heel snel de slechte kant uit. Die zetten de organisatie van deze events meteen op de helling. Na overleg met onze diensten, de horeca en andere organisatoren beslisten we om de resterende zomerevents af te gelasten.”

Andere troeven

Voor de start van de zomer koos de gemeente voor een andere aanpak. “We programmeerden bewust enkele beheersbare events”, vervolgt de schepen. “Met gezond verstand wilden we onze vakantiegangers toch een gepast activiteitenaanbod voorschotelen. Nu voelen we dat mensen niet meer vragen naar events. Het publiek wil rust en ruimte. Middelkerke heeft trouwens troeven genoeg voor een veilige en zorgeloze vakantie. Dat bewijst het succes van onze ‘back to basics’–programma’s ‘Hupsakee’ en ‘Expeditie Hinterland’. We gaan er nog steeds van uit dat het Belgisch kampioenschap wielrennen voor junioren op 5 september wél doorgaat. Omdat publiekbeheersing essentieel is, overwegen we een eventuele parcourswijziging, maar daarvoor overleggen we eerst met Belgian Cycling.”

Markten en kermissen

Burgemeester Jean-Marie Dedecker en de schepenen beslisten de annulering na gericht overleg. “We namen ook een besluit over de markten en de augustuskermis. De wekelijkse dagmarkten laten we doorgaan. We tellen heel strikt tot aan de maximumcapaciteit en er geldt een mondmaskerplicht. De lokale politie zal samen met onze marktstewards aan de ingang van de markt staan. De resterende avondmarkten, rommelmarkten en de augustuskermis in Middelkerke gaan we annuleren”, besluit de burgemeester.