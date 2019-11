Doe jij mee aan de 20ste en laatste mountainbikerit ‘Chouffetocht’? Timmy Van Assche

01 november 2019

13u03 0 Middelkerke De Chouffetocht is een vaste waarde in het mountainbikewereldje. Aanstaande zondag vindt de twintigste, maar meteen ook laatste editie plaats.

De populaire tocht brengt liefhebbers langs het strand, berijdbare duinenstroken, polders en de vaste mountainbikeparcours van zowel Middelkerke en Nieuwpoort. Ook het bekende parcours van de Superprestige veldrijden staat op de planning. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden van 35, 50 en 60 kilometer, met onderweg bevoorradingsposten. Starten kan tussen 8 en 11 uur in sporthal De Branding in de Populierenlaan in Middelkerke . Deelnamen kost 4 euro en kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Achteraf krijgen de fietsers nog gratis een hotdog en onder de deelnemers wordt er een heuse mountainbikefiets verloot. In de sporthal kan je ook douchen en wat napraten in een ruime après-fietsbar. Meer info via www.choufkes.be.