DJ Gwentje doodgelukkig nadat politie zijn gestolen cd-collectie terugvindt Bart Boterman

05 september 2020

12u50 4 Middelkerke Vier maanden nadat dieven de grote cd-collectie van dj Gwentje (39) uit Middelkerke stalen uit zijn garagebox, heeft hij die terug. De scheepvaartpolitie trof zijn collectie aan in een container in de Zeebrugse haven, tijdens een onderzoek naar een dievenbende. De collectie lag naast heel wat ander gestolen materiaal. “Ik zat ik in zak en as toen al mijn cd’s verdwenen waren. Het was mijn levenswerk en ik ben al sinds mijn veertiende aan het verzamelen. Ik ben de politie heel dankbaar. DJ Gwentje is back”, zegt Gwentje Bonjé.

DJ Gwentje is een vaste waarde in Middelkerke. Als er een plaatselijk feest plaatsvindt, is de kans groot dat Gwentje op de line-up staat. Maar in de paasvakantie kreeg zijn DJ-carrière een enorme deuk. Dieven braken in in zijn garagebox. Onder meer zijn fiets was gestolen, maar vooral zijn kisten met cd’s. “Het waren sowieso al moeilijke tijden, gezien er geen evenementen meer mochten plaatsvinden en ik niet meer kon draaien. Plots was mijn hele collectie verdwenen. Maandenlang heb ik in zak en as gezeten", vertelt Gwentje Bonjé. Door vrienden werd zelfs een inzamelingsactie gehouden.

Maandenlang spaarde de werknemer van maatwerkbedrijf InterWest voor een laptop. “Ik besloot van deze tegenslag een opportuniteit te maken en zou voortaan digitaal beginnen werken. Ik moest echter alle muziek opnieuw aankopen en dat is een dure aangelegenheid. Toen de politie mij opbelde omdat ze mijn collectie hadden aangetroffen, was ik door het dolle heen. Ik heb mijn wekelijkse sessie op vrijdagavond op Facebook een dag uitgesteld om te gaan vieren. Ik zal nu alle cd’s op mijn laptop zetten en kan weer aan de slag", gaat DJ Gwentje verder.

“Ik hoop dat er binnenkort opnieuw feestjes georganiseerd mogen worden en ik opnieuw achter de draaitafels kan staan. DJ Gwentje is back en er klaar voor", besluit hij.