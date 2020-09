Dit vinden inwoners en tweedeverblijvers van nieuw casinoproject - The Bolder- na bezoek aan publiek infomoment Timmy Van Assche

27 september 2020

15u15 1 Middelkerke Tijdens een publiek infomoment kwamen zowat 1.200 inwoners en tweedeverblijvers hun licht opsteken over het toekomstige casino. De reacties waren er opvallend positief. Bezoekers kregen dan ook flink wat duiding over waarom voor het project van bouwteam Nautilus werd gekozen. Tegelijk zijn de meningen op sociale media eerder gemengd.

Vrijdag maakte het gemeentebestuur van Middelkerke bekend te kiezen voor project ‘The Bolder’ - gezien de gelijkenissen met een meerpaal voor schepen - van bouwteam Nautilus, naar een ontwerp van het Nederlandse bureau ZJA Zwarts & Jansma Architecten. In het gebouw zitten een restaurant met terras, evenementenzaal, casino, foyer, ondergrondse parking en hotel met 60 kamers. Dit weekend werd vervolgens een infomoment gehouden in zaal De Branding om de inwoners van toelichting en informatie te voorzien. Dat lokte aardig wat volk: vooraf werden 1.100 indicatieve registraties genoteerd, uiteindelijk lag de opkomst nog een stukje hoger.

Sociale media

Wat hebben muziek, film, schilderkunst en architectuur met elkaar gemeen? ‘Des goûts et des couleurs, on ne discute pas’, over smaak valt niet te twisten. En dat is over het nieuwe casinogebouw niet anders. Op sociale media lopen de meningen over het nieuwe project nogal uiteen. Van “niets kan tippen aan het oude casino” en weinig onderbouwde meningen als “lelijk”, “een gedrocht” of “trekt op niks” tot “heel speciaal”, “knap ontwerp” en “prima”. Uiteraard baseren de meesten zich hierbij louter en alleen op foto’s en toekomstbeelden zonder extra duiding.

Extra duiding

Net daarom is een publiek infomoment interessant. In zaal de Branding stond een maquette opgesteld, veel beeldmateriaal, technische uitleg en ook de motivering van de jury die de keuze moest nemen. Daarbij werd bijvoorbeeld de verbinding tussen dijk, strand en zee aangehaald en het vrijwaren van het zeezicht. Leden van Nautilus stonden paraat voor extra uitleg. Niet onbelangrijk: ook de projecten die het niet haalden, werden toegelicht met pro’s en contra’s, en beeld. Zo staat te lezen dat niet voor project ‘The Pearl’, van onder meer Versluys Bouwgroep, werd gekozen omwille van de “weinige interactie met de omgeving” en de “verstening” van de site. Het project Middelkerca haalde het niet, onder andere omdat het project het zeezicht te veel belemmert. Eenzelfde reden wordt gegeven voor het ontwerp van NES, dat volgens de jury bovendien “niet functioneel” wordt beoordeeld.

Eyecatcher

Met al die informatie indachtig konden de bezoekers een gefundeerde mening formuleren. “Wij vinden het een eyecatcher. De lokale overheid maakt hier een goeie keuze, zeker omdat de bouwkost van 41 miljoen euro niet wordt doorgeschoven naar de Middelkerkenaars”, zeggen Leo Beckers en Chris Servaes, die een appartement op de zeeijk hebben. “De integratie in de zeedijk ziet er ook goed uit. Dit project zal de gemeente een boost geven, onder meer dankzij nieuwe evenementen.” Jeff Van Herpen uit deelgemeente Westende komt ook een kijkje nemen. “Uiteraard was het oude casino in Normandische stijl mooi, maar je moet mee met de tijd. Die nieuwe project is modern en niet te breed. Er is nog veel ruimte over. Het vorige casino kon je al van ver zien, het nieuwe wordt ongetwijfeld een herkenningspunt voor de kust.”

Dubai

Franky Deridder en Annick Van Rysselberghe uit Ertvelde hebben nabij het Epernayplein een appartement. “Als je de andere voorstellen erbij neemt, dan is de keuze voor dit project het meest logisch", zegt het koppel. “De impact op de omgeving lijkt beperkt en het gebouw zelf is compact, maar functioneel. Als we toch een suggestie mogen doen: het ware fantastisch mocht er boven een skybar komen voor het grote publiek.” Dat vinden ook Gerard en Monique Vanden Abeele, eveneens tweedeverblijvers. “We hebben begrepen dat op de bovenste verdieping de ontbijtzaal komt voor de hotelgasten. Een openbare skybar zou er echter voor zorgen dat iedereen van het prachtige uitzicht kan genieten. Eerlijk, het lijkt wel een project uit Dubai of zo. Daar zetten ze wel meer futuristische gebouwen. Alleen spijtig dat dit niet door een Belgische architect werd ontworpen. Alsof we in eigen land niemand hebben die zoiets kan uitwerken. (lacht) Nee, het moet nu net ‘n Hollander zijn.”

Enkel wanneer de inwoners van Middelkerke overweldigend op een ander project zou stemmen, zou het gemeentebestuur het project nog een andere richting kunnen insturen. Gebaseerd op de infosessie zal het zo’n vaart allicht niet lopen. Het gemeentebestuur hoopt het nieuwe casino in 2023 te openen.