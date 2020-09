Dit is het nieuwe casino van Middelkerke: 41 miljoen euro en open op 1 juli 2023 Leen Belpaeme

25 september 2020

Middelkerke heeft het ontwerp van het nieuwe casino bekend gemaakt, dat neergepoot zal worden door bouwteam Nautilus. Burgemeester Jean-Marie Dedecker hoopt het bijzonder ogende gebouw, pal aan de Noordzee, op 1 juli 2023 te openen. Het project kost 41 miljoen euro, maar daar is ook de vernieuwing van het Epernayplein in opgenomen. Lees hier alles over het hobbelige parcours naar het nieuwe casino.



Middelkerke krijgt immers niet alleen een nieuw casinogebouw, de volledige omgeving wordt vernieuwd. Het winnende ontwerp pakte uit met een duinlandschap rond het nieuwe gebouw. Bovenop de duin komt een parkachtig groen plein waar kinderen kunnen spelen, evenementen kunnen doorgaan en waar je een prachtig vergezicht op zee krijgt en toegang tot het strand. “Het nieuwe gebouw moet op een natuurlijke manier in het landschap overvloeien”, vertelt Guy De Meyer, commercieel directeur van Democo en projectverantwoordelijke.

Hotel, evenementenzaal...

Het project omvat 14.500 m² met een restaurant met terras, evenementenzaal, casino, foyer, ondergrondse parking, hotel met 60 kamers. De nieuwe evenementenzaal, het restaurant en het casino liggen verscholen onder de duin.

In het gebouw zelf werd voor heel wat daglicht gezorgd en vanuit de meeste ruimtes is er een opmerkelijk zicht op de zee of het landschap. Naast de speelzaal komt er een opvallende evenementenzaal van 1.500 m² over twee verdiepingen. De zaal zal multifunctioneel kunnen gebruikt worden met aansluiting naar het restaurant.

Het hotel zelf komt op de vier bovenste verdiepingen van het gebouw, met op de bovenste verdieping een ontbijtzaal met zicht op de omgeving. Het hotel heeft de vorm van een bolder of meerpaal en verwijst naar vormen en kleuren uit de natuur of de vissershaven. De hardhouten voile om het hotel heen zal, net als houten kades, meekleuren onder invloed van de elementen.

Parking onder zeedijk

“Met dit ontwerp krijgt iedereen ruimte bij. Zo kunnen voetgangers en fietsers straks genieten van dubbel zoveel autovrije oppervlakte. Er komt een ondergrondse parkeergarage met 200 plaatsen onder de zeedijk”, zegt Pieter Vanhout, algemeen directeur van ontwikkelaar Ciril.