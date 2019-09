Dieven laten ravage achter in jeugdhuis Middelkerke en stelen 3.000 euro en elektronica Mathias Mariën

15 september 2019

12u26 1 Middelkerke Vzw De Paravang uit Middelkerke zit met de handen in het haar nadat er vrijdagnacht werd ingebroken in het jeugdhuis langs de Westendelaan. De daders lieten een ravage achter en gingen aan de haal met zo’n 3.000 euro en een muziekinstallatie.

De verantwoordelijken van het jeugdhuis hadden vrijdag even na middernacht de bar afgesloten en het geld veilig opgeborgen. Althans, zo dachten ze. Enkele uren later kregen ze dieven over de vloer. De daders probeerden eerst de voor- en achterdeur te forceren, maar slaagden er op die manier niet in om binnen te geraken. Uiteindelijk klommen ze op een platform en braken ze een raam open om binnen te dringen. Eenmaal in het jeugdhuis forceerden ze met bruut geweld alle binnendeuren op zoek naar cash geld en elektronica. Uiteindelijk konden ze zo'n 3.000 euro cash geld buitmaken. In hun vlucht namen ze ook nog een muziekinstallatie en Play-Station mee. “Voor de vzw is dit een fikse tegenvaller", zegt de gemeente. “Een groep jongeren stelde de inbraak zaterdagmiddag zelf vast toen ze in het jeugdhuis verzamelden. Ze waren danig onder de indruk.” De politie van Middelkerke kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor.