Dief opgepakt die in auto’s probeert in te breken Bart Boterman

29 augustus 2019

17u10 0 Middelkerke Op het Arthur De Greefplein in Middelkerke is woensdagavond iets over 22 uur een man gearresteerd die aan autodeuren aan het voelen was. Hij bleek in het bezit van allerhande inbrekersmateriaal.

De politie kon de dader snel onderscheppen na de oproep van een getuige. “De verdachte had ook een gestolen gps op zak. Op basis van de adressen kon de eigenaar gevonden worden. Het slachtoffer had sinds maandag in de gaten dat zijn gps verdwenen was. Wellicht dateert de diefstal dus van maandag of van afgelopen weekend. Er wordt nog onderzocht of de verdachte voor nog meer gelijkaardige feiten in aanmerking komt”, klinkt het bij het parket in Brugge. De verdachte is de 35-jarige S.R. die werd geboren in Ledegem, maar geen vaste verblijfplaats heeft en zich ophoudt aan de kust. De man komt allicht vrijdag voor de onderzoeksrechter met het oog op een aanhouding.