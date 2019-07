Deelsteps maken nu ook hun intrede in Middelkerke en deelgemeenten Timmy Van Assche

01 juli 2019

18u58 0 Middelkerke Na onder meer Oostende en De Haan kan je nu ook deelsteps gebruiken in Middelkerke.

In mei werden in buurgemeente Oostende al deelsteps van het bedrijf Circ, toen nog Flash, gelanceerd. Nu is ook Middelkerke aan de beurt. Wie een step wil gebruiken, downloadt de de app van Circ in de Google Play Store of de Apple Store. In de app voeg je de gegevens van je kredietkaart in en kan je een step in de buurt zoeken. Om een deelstep te activeren, moet je ze enkel nog scannen via de QR-code. Een rit beëindigen kan ook in de app en na het nemen van een foto van de deelstep. Je vindt de deelsteps ook in Westende, Leffinge, Slijpe, Mannekensvere, Schore, Lombardsijde en Sint-Pieters-Kapelle. Je betaal 1 euro om een step te ontgrendelen en daarna 0,15 euro per minuut om ermee te rijden.