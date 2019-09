Dedecker wil excuses na uitspraken Juncker over Franstaligen aan de kust: “Hij was waarschijnlijk straalbezopen” Leen Belpaeme

14 september 2019

16u34 28 Middelkerke De uitspraken van uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, over de behandeling van Franstaligen aan de kust, schieten in het verkeerde keelgat bij Jean-Marie Dedecker. “Ik denk dat onze vriend iets besteld heeft toen hij straalbezopen was. Ik ga verontschuldigingen vragen”, zegt de burgemeester van Middelkerke.

Juncker brengt elk jaar enkele dagen door in Middelkerke en dat kwam ter sprake tijdens een interview met De Tijd. “Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus praat ik Duits”, zegt hij.

Als ze hem niet verstonden, was dat waarschijnlijk omdat hij bezopen was, wat zo’n driekwart van de dag is. Hij krijgt een brief met de vraag zich te verontschuldigen. Ik ga ook eens naar Luxemburg om een halve kilo boerenpastei te bestellen in het Nederlands

Die uitspraken worden in Middelkerke niet gesmaakt. “Als ze hem niet verstonden, was dat waarschijnlijk omdat hij bezopen was, wat zo’n driekwart van de dag is. Hij krijgt een brief met de vraag zich te verontschuldigen. Ik ga ook eens naar Luxemburg om een halve kilo boerenpastei te bestellen in het Nederlands. We zullen eens zien hoe ze daar reageren. Zo’n uitspraken betamen niet voor een voorzitter van de Europese Commissie. Niemand die hem hier ooit gezien of gehoord heeft, niet op café, laat staan bij de beenhouwer. Meer de helft van de leefloners in Middelkerke komen uit Wallonië, we zijn onophoudelijk gul.”

Dedecker vreest alvast niet voor imagoschade voor zijn gemeente. “Het is eerder tekenend voor zijn geestesgesteldheid. Hij heeft waarschijnlijk de ziekte van Korsakov”, haalt Dedecker uit.

Ook de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein toont zich op Twitter niet tevreden. “Wat een wereldvreemdheid. Beweren dat de kust niet gastvrij is en hij hier noodgedwongen Duits zou moeten spreken. Iedereen is hier welkom, ongeacht de taal die men probeert te spreken.”

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu en voorzitter van toerismebedrijf Westtoer benadrukt dat de kust een gastvrije toeristische bestemming is. “Franstaligen blijven een belangrijke doelgroep en recent onderzoek bevestigt dat Franstaligen ook graag naar de Kust komen. De toeristische sector aan de Kust besteedt voortdurende aandacht aan een gastvrij onthaal. Franstaligen zijn meer dan welkom aan zee.”

