Dedecker stelt ultimatum rond snelwegparking Mannekensvere: “Permanente bewaking en ANPR-camera’s, of de boel sluiten” Bart Boterman

13 december 2019

19u10 1 Middelkerke Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker stelt een ultimatum over de mogelijke sluiting van de parking langs de E40 in Mannekensvere. Na een bezoek vrijdagmorgen moeten er volgens hem permanente bewaking en ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning komen. “Ik maak deze eisen per aangetekende brief over aan de bevoegde ministers. Is er na een week geen goedkeuring, dan moet de parking onherroepelijk dicht”, zegt Dedecker. Intussen zijn al enkele maatregelen op korte termijn doorgevoerd. Langdurig parkeren of uitrusten is voor vrachtwagenchauffeurs niet meer mogelijk, alleen nog tanken.

De Middelkerkse burgemeester spreekt van 100 tot 150 vluchtelingen per nacht rond de snelwegparking van Mannekensvere. “Doordat er ANPR-camera’s zijn geplaatst op de snelwegparkings in Jabbeke en Westkerke, is het probleem verschoven naar Mannekensvere. Er worden dagelijks op georganiseerde wijze tientallen mensen afgezet en gesmokkeld. Vrachtwagenchauffeurs worden bedreigd of werken gewoon mee aan de mensenhandel. Radeloze transmigranten breken binnen in huizen en verlaten stacaravans om te overnachten. Ze lopen de snelweg gewoon over wanneer ze een vrachtwagen zien aankomen, zowel langs de kant richting De Panne als richting Jabbeke”, zegt Dedecker over de problematiek.

Laatste redmiddel

“De federale politie moet permanente bewaking aanbieden, zoals in Jabbeke en Westkerke met hondenpatrouilles. Dat heeft zijn nut bewezen. Ook in Mannekensvere moeten ANPR-camera’s worden geïnstalleerd om mensensmokkelaars en betrokken vrachtwagenchauffeurs af te schrikken. Deze maatregelen zijn een laatste redmiddel. Nadat de bevoegde ministers (Lydia Peeters van Open Vld en Pieter De Crem van CD&V, red.) mijn aangetekend schrijven hebben gekregen, geef ik een week de tijd om die eisen in te willigen. Anders moet de parking onherroepelijk dicht”, verklaart Dedecker.

Al maatregelen genomen, maar ontoereikend

Eerder dit jaar werd de parking al omsloten met omheining en prikkeldraad, maar dat bleek geen effect te hebben. Na Dedeckers bezoek vrijdagmorgen, samen met afgevaardigden van de politiediensten, tankstation Texaco en Agentschap Wegen en Verkeer, werd de snelwegparking al deels afgesloten. “Er zijn betonblokken geplaatst bij de parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Langdurig parkeren of uitrusten is niet meer mogelijk, enkel nog tanken”, gaat de burgemeester verder.

Intussen worden ook de bewakingscamera’s van Texaco rechtstreeks aangesloten op de meldkamers van de federale politie. De containers op het terrein verdwijnen omdat transmigranten er schuilen. “Maar deze voorgenoemde maatregelen zullen amper effect hebben, vrees ik. Transmigranten springen op elke vrachtwagen die passeert, ongeacht of die komt om te tanken of te overnachten”, besluit Dedecker.