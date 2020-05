Dedecker scherp voor burgemeestersoverleg: “Geen evenementen, zoiets betekent de doodsteek voor de kust” Timmy Van Assche Paul Bruneel

12 mei 2020

19u59 12 Middelkerke Burgemeester Jean-Marie Dedecker is absoluut niet gelukkig met de maatregelen die zijn voorgelegd tijdens het kustburgemeestersoverleg. “Als er niets mag worden georganiseerd, dan betekent dit een doodsteek voor de kust.”



Tijdens een persmeeting kwam burgemeester Dedecker nog eens terug op het kustburgemeestersoverleg van maandag. Hij is absoluut niet gelukkig met het feit dat er geen enkel - groot noch klein - evenement mag georganiseerd worden.

Pestgedrag

“Het gaat hier over pestgedrag om de mensen weg te houden van de kust. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik geen voorstander ben om alle evenementen af te gelasten. Zelfs een petanquetornooitje mag niet. Wat gaan we dan doen met alle kinderen die straks naar zee komen? Er moet rekening worden gehouden met het feit dat alle badplaatsen verschillend zijn. Je kunt bijvoorbeeld Middelkerke niet vergelijken met Blankenberge of Oostende. Wij hebben enerzijds geen trein die aankomt in het station en anderzijds beschikken wij over een erg uitgestrekt en breed strand - dat is in andere badplaatsen niet het geval. 80 procent van de omzet van onze handelaars komt van het toerisme. Wel, als dat wegvalt, komt er een regelrecht bloedbad op ons af.”

Op het einde van de vergadering van het kustburgemeestersoverleg kregen we een perstekst die duidelijk al vooraf was opgemaakt, wellicht met verschillende gerechtelijke instanties Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

“We hebben recent in deelgemeente Westende een parkeergebouw van 6,5 miljoen euro in gebruik genomen. Nu horen we dat de helft van de parkeerplaatsen aan de kust wordt geschrapt. Door de afgelasting van avondmarkten zien we zowat 150.000 euro in rook opgaan. Er is nog altijd geen concrete beslissing over tweedeverblijvers. Wat moeten de 18.200 tweedeverblijvers en 6.000 bezitters van een stacaravan daarvan denken?”

Junta

“Geef de mensen verdorie een beetje hoop”, gaat Dedecker voort. “De kust dreigt een kerkhof te worden. Het is de junta in Brussel die beslist wat er aan de kust gebeurt. We leven precies in een staat van beleg.”

Over het kustburgemeestersoverleg zelf is Dedecker ook scherp. “Ach, we werden eerder misleid dan ingelicht, dat gevoel heb ik. Op het einde van de vergadering kregen we een perstekst die duidelijk al vooraf was opgemaakt, wellicht met verschillende gerechtelijke instanties.”