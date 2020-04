Dedecker reageert fel op voorstel Bredene: “In ons reuzenrad zitten mensen 40 meter hoog, Vandenberghe moet geen schrik hebben dat ze in z'n gezicht zullen ademen”

Dedecker gaat hoegenaamd niet akkoord met het idee van Vandenberghe. “Het is nog tweeënhalve maand vooraleer het zomer is. Wat ga je bijvoorbeeld ‘s avonds met de tweedeverblijvers en toeristen doen? Ze in hun bedje steken? Kijk, mensen zúllen naar de kust komen en wij gaan ze het nodige vertier geven. Ik ga natuurlijk geen festivals organiseren, maar kleinschalige evenementen die voor sfeer zorgen, moeten kunnen. Er zijn genoeg mogelijkheden om het én veilig, én aantrekkelijk te maken. Ik sprak onlangs met iemand van een bekend consultancybedrijf, die stelde dat 75 procent van de horecazaken - drie op vier, hé - het water tot aan de lippen heeft staan. We gaan hun mogelijke klanten nu toch al niet wegjagen door te zeggen dat er aan de kust niks te doen is?”

Reuzenrad

“We zijn nu al volop bezig met het bekijken welke evenementen we kunnen organiseren. Ons reuzenrad op de zeedijk bijvoorbeeld keert terug. (knipoogt) Mensen zitten daar meer dan veertig meter hoog, Vandenberghe moet dus geen schrik hebben dat ze in z'n gezicht zullen ademen. Ach, wij gaan ook ons hinterland meer dan ooit betrekken en kleinschalige evenementen spreiden. We zullen dit creatief aanpakken.”

Verder roept Dedecker op om de paniek een halt toe te roepen. “Corona slaat blijkbaar niet alleen op de longen, maar ook op het verstand. Ik ga mijn standpunt verdedigen tijdens het kustburgemeestersoverleg, al sta ik er alleen mee.”