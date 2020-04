Dedecker is geen fan van de ‘strandpas’ van Tommelein: “Zouden beter strandzones uitbreiden” Timmy Van Assche

16 april 2020

21u24 4 Middelkerke Het voorstel van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) om komende zomer een zogenaamde ‘strandpas’ in het leven te roepen, kan niet op veel steun rekenen van naaste buur Jean-Marie Dedecker. “Wat is het volgende? Eenrichtingsverkeer invoeren op de dijk? Komaan, het strand is groot genoeg en we kunnen het aantal bewaakte strandzones uitbreiden", zegt de burgemeester van Middelkerke.

Oostendenaars, tweedeverblijvers en hotelgasten zouden in het voorstel van Tommelein met een pasje toegang krijgen tot het strand. Weliswaar op veilige afstand van elkaar. De redenering achter het idee: op afgebakende zones een beperkt aantal mensen op het strand toelaten om zo een massale volkstoeloop te vermijden. Collega-burgemeester Dedecker uit buurgemeente Middelkerke voelt weinig voor zo’n strandpas. “Wat is het volgende: eenrichtingsverkeer invoeren op de dijk voor wie het strand wil betreden of verlaten? Badgasten laten komen en gaan volgens de getijden? En hoe ga je gaan controleren op het gebruik van zo’n pasje? Allee, laat ons rustig blijven en het gezond boerenverstand gebruiken. Kijk, ons strand is groot genoeg. Tussen Middelkerke en Raversijde (een Oostendse wijk, red.) is plaats in overvloed, waar anders weinig volk naartoe trekt. Laat ons dat stuk strand inrichten als bewaakte badzone met extra redders en voorzieningen, zoals openbare toiletten en drank- of ijskraampjes. Ja, dat kost geld, maar het is op zich geen moeilijke oefening.” Voor wie de streek niet kent: langs deze strandstrook loopt enkel een verbindingsweg en liggen enkel duinen en geen gebouwen, zoals winkels of woningen.

“Hetzelfde geldt voor het stuk Noordzeestrand tussen onze deelgemeente Westende en de buren van Nieuwpoort. Ook daar is ruimte genoeg voor extra badzones”, vervolgt Dedecker. “We moeten onze ruimte benutten en activiteiten gaan spreiden. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat iedereen veel zin voor verantwoordelijkheid en burgerschap aan de dag leggen om niet op mekaar te gaan liggen. We gaan mensen toch niet als beesten in kotjes gaan duwen, zeker? Bij mij is iedereen welkom.”

Intussen geeft Dedecker ook mee dat het Belgisch kampioenschap wielrennen voor junioren wordt verplaatst van mei naar september en zal plaatsvinden in het Middelkerkse hinterland bij deelgemeente Schore. “En we onderzoeken ook kleinschalige, veilige initiatieven om de lokale horeca en middenstand verder te ondersteunen.”