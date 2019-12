De Zwerver organiseert sterk optreden in kerk van Sint-Pieters-Kapelle: “Ontwijde kerken geven ons meer mogelijkheden” Timmy Van Assche

13 december 2019

16u00 4 Middelkerke Zangeres Sophia Ammann komt op zondag 9 februari 2020 naar de kerk van Sint-Pieters-Kapelle. Voor het eerst worden, na onder andere een modeshow, ook optredens door vzw De Zwerver in de plaatselijke ontwijde kerk georganiseerd. “Dit soort concerten komt schitterend tot zijn recht in een gebouw als deze kerk”, zijn Johan Vynck en Lode Pauwels van De Zwerver enthousiast.

Het belooft een prachtige voorstelling te worden van Ammann. Ze zal op geheel eigen wijze nummers van Leonard Cohen interpreteren en opnieuw tot leven wekken - geen covers, dus. Sophia Ammann is een Belgische zangeres met Canadese roots, die de voorbije jaren vooral in beeld kwam als frontvrouw van Little Dots en Ansatz Der Maschine. Van jongs af aan is ze gefascineerd door de muziek van Cohen. Live laat ze zich bijstaan door Jon Birdsong en Joppe Tanghe. Het optreden start om 17 uur in het pittoreske kerkje van de Middelkerkse deelgemeente en net die locatie geeft het optreden extra cachet.

“Praktisch”

“Ammann treedt het liefst in een kerk op. En gezien de kerk van Sint-Pieters-Kapelle volledig is ontwijd, kwamen we snel hier op uit”, vertellen Johan Vynck en Lode Pauwels van organisator De Zwerver. “De kerk van Leffinge (waar De Zwerver haar muziekclub heeft, red.) is nog niet ontwijd. Kijk, tijdens ons jaarlijks festival Leffingeleuren mogen we ook gebruik maken van de dorpskerk in Leffinge om er optredens te organiseren. Ondanks de prima afspraken met het kerkbestuur, zijn we niet helemaal vrij om te doen wat we willen. Zo moeten we er rekening mee houden dat er op zaterdag- of zondagochtend tijdens het festival nog pakweg een doop of begrafenis kan zijn. Pas na de middag kunnen we het podium en de technieken installeren, wat natuurlijk niet echt praktisch is. In Sint-Pieters-Kapelle zijn we helemaal vrij om te doen wat we willen. Tegelijk is het leuk om eens op een andere locatie een optreden te organiseren. ”

Meer ontwijdingen

De lokale Sint-Pieterskerk was eerder al het decor van een modeshow en tea-room, ook blokkende studenten kunnen hier terecht. “Deze kerk was al eerder ontwijd. Ook de Sint-Theresiakapel in Middelkerke, en de kerken van Leffinge, Slijpe, Mannekensvere, Schore, Wilskerke en Westende-Bad worden op termijn ontwijd”, geeft cultuurschepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) mee. “Zo houden we alleen de Sint-Willibrorduskerk, ook in Middelkerke, en de kerke in Westende-Dorp en Lombardsijde over voor officiële vieringen. Heel Middelkerke heeft namelijk slechts één pastoor meer. Ook het kerkbestuur is ruimdenkend over de nieuwe invullingen. Alleen zijn we afhankelijk van het bisdom Brugge over de timing van de ontwijdingen.” Het gemeentebestuur hoopt alvast dat de kerk van Leffinge tegen een nieuwe editie van Leffingeleuren ontwijd zal zijn. Cultuurconsulent Mieke Dobbels pikt in. “Het is de bedoeling dat we op alle locaties inzetten op socio-culturele activiteiten, voorstellingen en het verenigingsleven. Natuurlijk moeten alle kerkgebouwen in orde worden gebracht, zoals extra signalisatie en technische aansluitingen.”

Wie het unieke optreden van Ammann alvast niet wil missen, kan voor 12 euro een kaartje kopen. Alle info: www.leffingeleuren.be.