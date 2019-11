De meest kindvriendelijke handelaar van Middelkerke is... 't Bretoentje uit Westende Timmy Van Assche

25 november 2019

15u21 0 Middelkerke Tea-Room ’t Bretoentje, gevestigd op de Koning Ridderdijk in Westende-Bad, werd bekroond als kindvriendelijkste handelszaak van Middelkerke. Het was de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt.

Eigenaars Tom Depoorter en Heidi Nolf kregen een cheque ter waarde van 500 euro van de adviesraad Lokale Economie en een uniek beeldje van kunstenares Rosette Beertens. De prijs werd uitgereikt tijdens Passage, het nieuwe netwerkmoment voor handelaars. De uitreiking vond plaats in Hof Ter Lande, overigens een nieuwe handelszaak in deelgemeente Slijpe.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de award? Wie schenkt in zijn Middelkerkste handelszaak het meeste aandacht aan kinderen. De adviesraad voor Lokale Economie stelde die vraag aan de kindergemeenteraad. Zij kregen alle kandidaturen voor kindvriendelijkste handelszaak te zien en mochten een eindoordeel vellen. “Dit was de eerste keer dat we deze prijs uitreikten, maar we zullen dit jaarlijks doen”, zegt schepen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Als kindvriendelijke gemeente vind ik het belangrijk dat iedereen mee aan de kar van kindvriendelijkheid trekt, maar ook dat kinderen een stem hebben.”

Initiatieven

En waarom werd net 't Bretoentje tot de meest kindvriendelijke handelszaak gekroond? “Voor onze jongste klantjes hebben we een speciale kinderkaart waar bijvoorbeeld speciale kinderijsjes op pronken”, vertelt Heidi. “Ook het bestek is aangepast aan de kinderen en in het toilet ligt een speciaal en verhoogd zitkussen. Verder liggen er in de zaak ook nog stripverhalen en hebben we een kleurrijk kinderterras. Van al onze initiatieven hebben we een collage gemaakt en ingezonden om deel te nemen aan de wedstrijd.” 't Bretoentje is al een familiezaak sinds 1991.

Meedingen naar de editie 2020?

Handelaars die op de hoogte gehouden willen worden van de verkiezing van kindvriendelijkste handelszaak van Middelkerke voor volgend jaar, kunnen zich inschrijven op de handelsnieuwsbrief via www.middelkerke.be/nieuwsbriefhandelaars.