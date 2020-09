De leerlingen van De Duinpieper vatten hun schooljaar aan in gloednieuw schoolgebouw: “We hielden ons hart vast, maar de werkzaamheden zijn op tijd klaar geraakt” Bart Boterman

01 september 2020

16u16 1 Middelkerke Niet enkel voor de 120 leerlingen van kleuter- en basisschool De Duinpieper in Westende was het afgelopen dinsdag de eerste schooldag. Het gloednieuwe schoolgebouw in De Henri Jasparlaan waar ze voortaan les krijgen, werd voor het eerst in gebruik genomen. Een project van zes miljoen euro. “Dit gebouw biedt optimale leeromstandigheden aan de kinderen”, stelt directeur Patricia Hauweele.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ondanks de traditionele onvoorziene omstandigheden, enkele dagen weerverlet en een wereldwijde pandemie slaagden de aannemers en de gemeentelijke technische dienst erin om het gebouw op te leveren voor de eerste schooldag. “Een waar huzarenstukje”, zegt schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere (LDD). “We hielden ons hart vast in de lente, maar Bouwgroep Maes garandeerde ons redelijk snel dat we het nieuwe schooljaar konden starten in onze nieuwe school. Midden augustus verhuisden we alles vanuit de Calidris en konden de leerkrachten hun klassen inrichten”, aldus de schepen. Twee jaar lang werd namelijk les gegeven in De Calidris, tijdens de sloop van het oude schoolgebouw en de opbouw van het nieuwe exemplaar.

Duurzaam, licht en groen

“Om goed onderwijs te bieden, moet je ook goeie infrastructuur hebben. Het oude schoolgebouw had zijn charme, maar was tot op de draad versleten”, zegt directeur Patricia Hauweele. “Van bij de aanvang van het ontwerpproces kregen we inspraak en dat heeft geloond. We zijn heel tevreden met onze nieuwe klassen en speelplaats. Dit gebouw biedt heel veel mogelijkheden. Er is bovendien heel veel licht in de klassen, directe aansluiting met de groene speelplaats en een mooie ruime sportzaal. Ik ben echt tevreden”, aldus de directeur. Het gebouw zorgt volgens haar voor optimale leeromstandigheden voor de 120 leerlingen. Maximaal kunnen er 200 leerlingen terecht, dus er is heel wat groeimarge.

Meer dan een school

Maar er is meer. In het nieuwe schoolgebouw van 3.000 vierkante meter is tevens ruimte voor de lokale verenigingen van Westende-Dorp, het Trefpunt en onderdak voor de buitenschoolse opvang. “De buitenschoolse opvang kan volledig autonoom werken, zonder invloed op de schoolactiviteiten. We investeerden ook in compleet nieuw meubilair voor de buitenschoolse kinderopvang. We zitten bijna dagelijks aan onze maximale opvangcapaciteit van 30 kinderen, dus de voorzieningen moeten top zijn”, voegt schepen Lejaeghere nog toe.

Groeien voor de toekomst

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) gaf een korte speech en verduidelijkte - ere wie ere toekomt - dat dit project stamt uit de vorige legislatuur en her en der wat gefinetuned is door het nieuwe gemeentebestuur. Nadien knipte schepen Natacha Lejaeghere het traditionele lint door en werd het gebouw officieel in gebruik genomen. Samen met Jean-Marie Dedecker deelde ze stukjes van het lint uit aan de aanwezige kinderen. “Zij zijn de toekomst van dit gebouw. Ik hoop van harte dat de school samen met de lokale gemeenschap groeit. Ik roep de jonge Westendenaars dus op om veel kindjes te maken de komende jaren”, lachte de burgemeester.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.