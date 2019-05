De Boarebreker rolt opnieuw van de persen: “Tips om te logeren, eten en genieten in eigen streek” Timmy Van Assche

19u43 5 Middelkerke Culinair en toeristisch journalist Georges Keters heeft een nieuwe editie van jaarmagazine De Boarebreker voorgesteld. Het boek staat bol van de leuke adresjes om te logeren, te eten en vooral te genieten.

Al ruim twintig jaar presenteert De Boarebreker gezelligheid en amusement van diverse aard. “Middelkerke is één vat amusement. Samen met het uitgestrekte hinterland met Wilskerke, Schore, Slijpe, Schore, Mannekensvere en Sint-Pieters-Kapelle willen ook badplaatsen Lombardsijde, Westende en Middelkerke bewoners en toeristen vertroetelen”, zegt auteur Georges Keters. “Deze Boarebreker wil vooral een leidraad zijn voor zij die enerzijds hun vertrouwd restaurant willen opzoeken en anderzijds een nieuwe culinaire belevenis willen invullen. Daarnaast nemen we ook een kijkje bij onze buren met aandacht voor het beste wat Nieuwpoort, Oostende, Koksijde en onder andere De Panne te bieden hebben op het vlak van toerisme en gastronomie.” Ook Veurne, Gistel en Poperinge worden in de kijker gezet. “De toerist van vandaag blijft niet meer op zijn vaste stek zitten en gaat op stap tijdens het verlof”, stelt Keters nog. De Boarebreker is gratis te verkrijgen bij de diensten van toerisme en bij de voornaamste handelaars.