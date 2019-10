Dakpannen van oude casino leveren flinke som op voor mughelikopter Timmy Van Assche

26 oktober 2019

19u10 1 Middelkerke Sinds mei verkoopt het gemeentebestuur de dakpannen van het oude casino voor het goede doel. Initiatiefnemer Eric Vandewalle besliste samen met het gemeentebestuur om de opbrengst ervan te schenken aan de mugheli van West-Vlaanderen. Een eerste som van 2.680 euro werd alvast overhandigd, maar daar stopt het niet.

Toen de afbraakwerken van het oude casino van start gingen, slaagde Middelkerkenaar Erik Vandewalle erin om maar liefst 500 dakpannen van het iconische gebouw op de kop te tikken. “Als souvenir”, vertelde hij vorig jaar in deze krant. “Nu hebben we 200 blanco dakpannen verkocht aan 20 euro per stuk”, vertelt Erik. “Iedereen kon een dakpan kopen en krijgt daarbij een fotoboekje en authenticiteitsattest van de gemeente.” Nog niet alle centen van de verkoop werden geïnd, waardoor voorlopig nog geen volle 4.000 euro kon worden geschonken aan de mugheli - een formaliteit.

De resterende 300 dakpannen werden door bekende Vlamingen en lokale artiesten beschilderd of gesigneerd. Namen als Laura Lynn, Herr Seele, Panamarenko of de acteurs van de Kampioenen zijn maar enkele van de bekende namen. “Ons doel is nu om nog een veilig te organiseren met dakpannen de bekendste ondertekenaars. Ook die opbrengst gaat naar de mughelikopter”, zegt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Met de resterende dakpannen kunnen we creatief aan de slag, zoals bijvoorbeeld een wand in het toekomstige casino bezetten”, besluit Erik. Onder de noemer ‘Het dak ging eraf’ kan je nog tot aan de zomer tal van kleurrijke dakpannen bewonderen in de Oude Post in de Jospeh Casselaan 1.