Cultuurdienst moet voorstelling ‘Vriend of vijand’ uitstellen: protagonist Rudi Vranckx zit vast in conflictgebied Timmy Van Assche

15 oktober 2019

14u35 0 Middelkerke Woensdagavond 16 oktober had in centrum De Branding de voorstelling ‘Vriend of vijand’ moeten plaatsvinden. Maar de voorstelling wordt naar een nieuwe datum verplaatst omdat centrale figuur Rudi Vranckx niet op tijd terug is in ons land.

Door het militair conflict in de grensstreek van Syrië en Turkije kan Rudi Vranckx niet tijdig terugreizen naar België. De oorlogsjournalist zou samen met Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam en Serge Feys optreden voor een uitverkochte Branding. De geplande voorstelling wordt in eerste instantie uitgesteld naar een nieuwe en nader te bepalen datum, gereserveerde kaarten blijven geldig bij een nieuwe datum. Wie niet kan op de eventuele nieuwe datum, krijgt het betaalde geld teruggestort. “Meer info volgt zo snel mogelijk via alle gemeentelijke kanalen”, laat de cultuurdienst nog weten.