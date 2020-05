Coronacrisis maakt einde aan populaire ‘tuktuks van de Kust’: “1,5 meter afstand houden, da’s echt onmogelijk” Timmy Van Assche

28 mei 2020

19u41 16 Middelkerke Een bekend zicht in Middelkerke dreigt te verdwijnen. Rita en Walter Hubrouck verkopen hun twee tuktuks, waarmee ze normaal inwoners en toeristen in en rond Middelkerke vervoeren. “Door de coronacrisis kunnen we geen ritten meer organiseren. Alleen een mirakel kan ons nog redden”, zucht Rita.

Wie al in Zuidoost-Azië op reis is geweest, zal ze zeker kennen: de tuktuk. Deze open driewieler geldt daar vooral als taxi en openbaar vervoer, zowel voor de lokale bevolking als toeristen. ‘Moet ook leuk zijn in Middelkerke’, dachten Rita en Walter Hubrouck zo’n zes jaar geleden. Walter spendeerde in zijn jongere jaren namelijk heel wat tijd in Thailand.

Via een Nederlandse importeur haalde het koppel twee tuktuks naar ons land: een elektrische variant en eentje met een klassieke motor. Onder de naam ‘Tuktuk aan de Kust’ verzorgde het koppel rondritten op het grondgebied van Middelkerke, van Lombardsijde tot Leffinge. De tuktuks waren dan ook al heel snel een vertrouwd zicht op het Epernayplein bij het casino, waar de rondritten vertrokken en eindigden.

We kunnen de social distancing van anderhalve meter moeilijk handhaven. Bovendien zouden we de lederen bekleding van de tuktuks beschadigen als we ze dertig keer per dag moeten ontsmetten en reinigen Rita Hubrouck, Tuktuk aan de Kust

“Maar de coronacrisis laat ons geen andere keuze dan te stoppen", vertelt Rita ons. “We kunnen de social distancing van anderhalve meter moeilijk handhaven. Bovendien zouden we de lederen bekleding van de tuktuks beschadigen als we ze pakweg tot dertig keer per dag moeten ontsmetten en reinigen. We delen ook fleecedekentjes uit, maar kunnen we die niet voortdurend wassen. Ook de algemene sfeer van een tuktukritje gaat gebukt onder de vele maatregelen. Tijdens een rondrit geven we bijvoorbeeld uitleg aan de passagiers. Maar met een mondmasker op gaat dat al een stuk moeilijker. En wat doen we met families? We hebben heel wat gezinnen die samen een ritje willen maken. Maar als er slechts enkele gezinsleden kunnen meerijden, is de lol er snel af.”

Vrijgezellenfeestjes, verjaardagen...

De tuktuks staan nu te koop. “Ze zijn volledig nagezien en verkeren in goeie staat”, geeft Rita mee. “Ach, het waren zes mooie jaren. Gezinsuitstapjes, vrijgezellenfeestjes, verjaardagen, maar ook als gewoon taxivervoer hebben we schone tijden beleefd. Ze deden we ook een erfgoedroute met een muziekje op de achtergrond en was er veel interactie met de passagiers. Wie dat wou, mocht ook zelf een drankje mee aan boord nemen. We stelden ons altijd heel flexibel op naar de klanten. Voor de prijs moesten ze het niet laten: een ritje kostte amper 5 euro per persoon en 2,5 euro per kind.”

Deugddoende reacties

Is er niks dat Rita en Walter kan overtuigen om hun opvallende rijwielen toch in Middelkerke te houden? “Dan zou de coronacrisis in wel héél korte tijd moeten voorbij zijn. Want zonder deze pandemie hadden we nog lang blijven rondrijden. Iedereen is ook flink geschrokken door de impact van de crisis en de angst zit er bij iedereen goed in, ook bij ons. Nu we onze tuktuks te koop hebben gezet, krijgen we heel wat mooie reacties binnen van inwoners en klanten. Toegegeven, dat doet enorm veel deugd.”

Rita en Walter zijn overigens ook actief bij de Nieuwpoortse rederij Seastar: hij als kapitein, zij als matroos.

Wie in een tuktuk interesse heeft (prijs op aanvraag), kan bellen op 0499/70.26.16 of 0474/30.36.01.