Champagneweekend mag tevreden terugblikken op 23ste editie: meer bezoekers, minder wachtrijen Timmy Van Assche

11 november 2019

14u37 2 Middelkerke De 23ste editie van het Champagneweekend was een absolute voltreffer. “De ellenlange wachtrijen van vorig jaar hadden we niet meer, terwijl de zalen heel vlot vol liepen", zegt voortrekker van het event Alain Bloeykens.

Elf champagneboeren uit de streek rond Épernay tekenden present in zaal De Branding. Champagnehuis Ellner was de centrale gast. Al sinds vrijdag nipten meer dan 15.000 bezoekers van een goed glas bubbels. Ook een lekkere portie oesters ging vlotjes binnen. “We zullen het bezoekersaantal van vorig jaar overtreffen”, geeft Bloeykens mee. “We hebben de capaciteit opgetrokken met een tweede zaal. In de ene zaal kon je rustig champagne proeven en een praatje slaan met de producenten, in de andere zaal stonden livemuziek en amusement centraal. Vorig jaar hadden we af te rekenen met lange wachtrijen van wel anderhalf uur. Akkoord, dit jaar hadden we ook wachtrijen, maar langer dan een kwartier moesten de bezoekers niet aanschuiven." Dat het evenement vier in plaats van drie dagen duurde, brengt natuurlijk ook extra nieuwsgierigen met zich mee.

“Absolute troef van het festival is dat we bewust niet de grote champagnehuizen te gast hebben, maar de kleinere brouwers uit de hele Épernay-streek. Daardoor krijg je een mix van champagnestijlen en komt elke bezoeker aan zijn of haar trekken. Veel liefhebbers trekken dan ook naar de regio en hebben de wijnbrouwers al ter plekke bezocht, wat zorgt voor een gemoedelijke sfeer op ons evenement.”