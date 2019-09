Centrale bibliotheek evolueert naar ‘open library’, afbouwstrategie voor trefpunten in deelgemeenten Timmy Van Assche

12 september 2019

17u55 0 Middelkerke Het gemeentebestuur maakt werk van een toekomstplan voor de bibliotheek. De bedoeling is om de dienstverlening van de centrale bib in Middelkerke uit te breiden en voor een groot stuk te automatiseren tot een zogenaamde ‘open library’. De kleine bibliotheekfilialen, of trefpunten, in Leffinge en Westende verdwijnen op termijn.

“De bibliotheek in Middelkerke is een succesverhaal”, begint bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Het was één van de eerste bibliotheken die de traditionele werking uitbreidde met heel wat vormings- en publieksactiviteiten. Op die manier kreeg de bib een cruciale rol in het culturele leven in Middelkerke. Het gemeentebestuur werkt nu samen met de bibliothecaris aan een nieuw plan om de bib klaar te stomen voor de toekomst.”

Toegankelijk en geautomatiseerd

Een belangrijke evolutie is een verregaande automatisatie van basisfuncties van de bib. “Zo zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn om als geregistreerde klant buiten de openingsuren toegang te krijgen tot het gebouw en uitleningen zelf uit te voeren. We halen inspiratie uit ‘best practices’ uit Scandinavië en het Limburgse Bree. Er zijn voorbeelden waar een ‘open library’ zo’n 90 uren per week toegankelijk is, ook op weekends en feestdagen. Daar streeft Middelkerke ook naar. Uiteraard blijven de huidige openingsuren, omdat de bib ook een belangrijke publieke functie heeft waar het gekwalificeerd personeel een rol in zal blijven spelen.” Nu is de bibliotheek 32 uur per week open.

Gebruik met toegangsrechten

Het is niet zo dat iedereen zomaar toegang zal krijgen tot de bib, stelt de schepen. “Kandidaat-gebruikers moeten zich aanmelden en krijgen na een intakegesprek met de bibliothecaris toegangsrechten via hun e-id. Die rechten zijn exclusief en zijn verbonden aan bepaalde restricties. Zo mag je je rechten onder geen beding doorgeven aan anderen. Er zal ook geen permanentie zijn of assistentie vanop afstand. Uiteraard zal camerabewaking de nodige veiligheid garanderen.”

Trefpunten worden onderzocht

Naast deze verregaande centralisatiestudie, onderzoekt het gemeentebestuur een afbouwstrategie voor de verschillende trefpunten, kleine bibliotheekfilialen slechts enkele dagen per week geopend zijn. “Geen makkelijke keuzes en ze zijn bijlange nog niet definitief”, benadrukt Van Muysewinkel. “Maar het operationele aspect van de trefpunten wordt steeds moeilijker te handhaven. Er wordt momenteel onderzocht hoe de bestaande locaties een andere rol kunnen opnemen.” Vooralsnog zou het trefpunt Lombardsijde behouden blijven, die van Leffinge sluit op 1 januari 2020. Voor Westende is er nog geen sluitingsdatum bekend. Van Muysewinkel benadrukt dat deze strategie geen impact heeft op de medewerkers.

Bib naar de mensen

Voor wie minder mobiel is, werkt de bib aan een uitbreiding van hun ambulante dienstverlening en dat in samenwerking met de lokale welzijnscentra, het Rode Kruis en ’t Buurthuis in Westende, zo laat ook schepen Dirk Gilliaert (CD&V) weten. Voor minder mobiele mensen en bepaalde doelgroepen is ook levering aan huis mogelijk. “Het gemeentebestuur voert momenteel ook onderhandelingen met De Lijn om de lokale verbindingen te verbeteren, zodat de bereikbaarheid van openbare instellingen en dus ook de bib verhogen. Daarnaast zet de bib verder in op het organiseren van nieuwe educatieve pakketten rond digitaliseren en programmeren.”