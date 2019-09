Celest (18) is Miss West-Vlaanderen en dochter van doelman: “Familiegenen hebben mij aan de overwinning geholpen” Bart Boterman

16 september 2019

15u41 2 Middelkerke De 18-jarige Celest Decaesstecker uit Leffinge mag zich een jaar lang ‘West-Vlaanderens mooiste’ noemen. In het Plopsa Theater in Adinkerke is ze zondagavond verkozen tot Miss West-Vlaanderen 2020. “Hopelijk kan ik deze titel gebruiken als springplank naar een modellencarrière”, zegt de dochter van voormalig KVO- en Club-doelman Glenn Decaesstecker.

De jongedame uit Leffinge volgt Emily Van Eeckhoutte uit Ardooie op als Miss West-Vlaanderen. Celest haalde het voor eerste eredame Marieke Vannieuwenhuyse uit Roeselare en tweede eredame Laura Roef uit Brugge. Mohini Cellisa Mathoera uit Oostende kreeg een Crown Card van de organisatie en mag samen met de drie dames van het podium deelnemen aan de preselecties van Miss België. “Mijn naam viel zondag als allerlaatste. Ik had de hoop al een klein beetje laten schieten. Plots geloofde ik mijn oren niet. Ik ben echt ontzettend blij met deze overwinning”, zegt de schoonheidsspecialiste van opleiding.

Sportersfamilie

Celest Decaesstecker komt uit een bekende sportersfamilie uit Leffinge. Ze is de dochter van Glenn, voormalig doelman van KV Oostende en Club Brugge en later trainer van SK Spermalie. Haar grootvader is Frankie Decaesstecker, meervoudig Belgisch en Beneluxkampioen boksen in de jaren 80. Haar broer Gilles (21) was een opkomend wielertalent, maar moest zijn fiets aan de haak hangen door klierkoorts. “Wat ik van mijn familie heb meegekregen? Misschien wel mijn inzet en gedrevenheid. Als ik een doel nastreef, laat ik dat niet meer los en ga ik door tot het einde. Misschien hebben die familiegenen mij wel aan deze overwinning geholpen”, glimlacht Celest.

Miss of prinses

Dat ze op een dag een kroontje zou dragen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. “Als kind droomde ik er al van om miss of prinses te worden”, lacht ze. “Als tienermeisje droomde ik dan weer van een modellencarrière. En kijk, ik ben pas 18 jaar geworden en zie mijn dromen al deels in vervulling gaan. Hopelijk kan ik deze overwinning gebruiken als springplank naar een echte modellencarrière", aldus Celest.

Examen over koningshuis

Toch blijft ze met de voeten op de grond en wil ze eerst aan de slag gaan als schoonheidsspecialiste. Al lonkt in de verte toch al de verkiezing van ‘s lands mooiste. “Woensdag komen de preselecties voor Miss België er al aan, met een jurygesprek en een examen over het koningshuis en de Belgische geschiedenis. Ook hiervoor zal ik me voor de volle honderd procent inzetten. Miss België worden, daar zou ik uiteraard geen nee tegen zeggen”, glimlacht ze.