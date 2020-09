Casino Middelkerke zal 45 miljoen euro kosten, oftewel 10 miljoen meer dan aanvankelijk begroot. Eind september wordt winnende ontwerp bekend gemaakt Leen Belpaeme

08 september 2020

15u16 0 Middelkerke Het schepencollege van Middelkerke vraagt dinsdagavond aan de gemeenteraad een extra budget van 10 miljoen euro voor de bouw van een nieuw casino. Er wordt in totaal 45 miljoen euro voorzien in de meerjarenplanning. Woensdag kiest het schepencollege het ontwerp van hun voorkeur op basis van het advies van een jury. Pas op 26 september zal ook het grote publiek kennis kunnen maken met de vier ontwerpen én de winnaar.

Vooraleer het schepencollege kan aanduiden wie het nieuwe casino in Middelkerke mag bouwen stemt de gemeenteraad over een budgetverhoging van 10 miljoen euro. Vier kandidaten mochten een finaal ontwerp indienen begin juli. “Alle vier de ingediende projecten overschrijden echter het vooropgestelde bouwbudget van 35 miljoen euro. Om de financiering van het casino en de heraanleg van het Epernayplein te garanderen, verschuiven we daarom 10 miljoen euro in de meerjarenplanning naar het casinoproject. We schuiven budgetten van later geplande infrastructuurwerken naar het casinoproject. Later in de beleidscyclus worden die budgetten weer aangezuiverd. We zullen immers meer inkomsten hebben uit de exploitatie van de speelzaal dan aanvankelijk begroot. We hadden gerekend op 1 miljoen euro per jaar en het is 2,5 miljoen euro per jaar geworden. Daarnaast zullen er ook nog inkomsten zijn uit de exploitatie van het hotel en het restaurant”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Vier kandidaten

Op 1 juli ontving het gemeentebestuur 4 ontwerpen. Volgens de beoordelingscommissie brengen ze allen smaakvolle architectuur die duurzaamheid combineert met functionaliteit. Het college van burgemeester en schepenen beslist eerstdaags over het meest geschikte project. De beoordeling gebeurde op basis van de beoordeling van 14 experten waarbij rekening gehouden werd met de kostprijs, de architecturale waarde, onderhoudscontracten en andere parameters. “We zullen de winnaar op 26 september aan het grote publiek voorstellen. Eerst moeten alle kandidaten nog ingelicht worden over de beslissing en daarna hebben we wettelijk gezien 14 dagen tijd om naar de Raad van State te trekken. Wij willen die periode respecteren.” Op 26 september zullen inwoners alle vier de projecten en de kostprijs te weten komen. “We zullen, zoals beloofd, ook een enquête organiseren bij de bevolking. We zijn echter wettelijk en juridisch verplicht om als schepencollege een uitspraak te doen en een winnaar te kiezen.” Wat het schepencollege zal doen als de inwoners een andere voorkeur uitspreken is niet duidelijk. “Dan moeten we een gewetensonderzoek doen”, klinkt het vaag bij Dedecker. “Maar ik ben er zeker van dat de inwoners onze keuze zal volgen.”

Het schepencollege hoopt dat alle nodige vergunningen tegen eind dit jaar rond zijn, dit als niemand bezwaren indient. “De bouw van het casino mag maar twee jaar in beslag nemen. Dat is zo opgenomen in het bestek en de indieners rekenen op 655 tot 720 kalenderdagen.