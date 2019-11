Casino Middelkerke wordt het ‘Warmste Casino van Vlaanderen’ en schenkt 35.000 euro aan het goede doel



Timmy Van Assche

20 november 2019

Casino Middelkerke maakte vandaag bekend dat het gedurende één maand inzet op het goede doel. Tot en met 13 december zal het daarom bekend staan als het ' Warmste Casino van Vlaanderen'. Via verschillende acties zamelt het geld in voor het goede doel. "We kiezen voor een organisatie met het hart op de juiste plaats uit eigen streek."

Om geld in te zamelen rekent Casino Middelkerke, in de Westendelaan, op verschillende acties. Ook het publiek wordt daarin betrokken. Nog tot 13 december doneert het 1 euro per casinobezoeker. Bovendien is er een urne voorzien waarin bezoekers vrijblijvende donaties kunnen deponeren. Het casino wil in totaal 35.000 euro verzamelen voor het goede doel.

“Op het einde van de actiemaand vindt er een benefietavond plaats. Op het slotgala van het ‘Warmste Casino van Vlaanderen’ kan iedereen aanschuiven voor een vijfgangendiner. Tafels hiervoor zijn te verkrijgen aan een prijs van 140 euro per persoon. Als klap op de vuurpijl komt Kamagurka persoonlijk een uniek kunstwerk veilen onder het aanwezige publiek. Verder vrolijkt Paul Bruna de avond verder op. De opbrengst van het diner en de veiling wordt samen met het al ingezamelde geld geschonken aan het goede doel”, zegt Yves Janssen, operations manager van Casino Middelkerke. “Natuurlijk zijn we al decennialang een klinkende naam in Middelkerke. We willen dan ook graag die positie gebruiken om iets terug te doen voor de gemeenschap en de mensen die het wat moeilijker hebben.” Meer informatie kan je vinden op www.grandcasinomiddelkerke.be.