Casino Middelkerke geeft 109 speciale jackpots weg na sluiting van 109 sluiting Timmy Van Assche

01 juli 2020

18u00 4 Middelkerke Het casino van Middelkerke is opnieuw open voor het grote publiek. “Veiligheid voor spelers en medewerkers is een prioriteit, maar amusement blijft centraal staan.” De maximumcapaciteit is beperkt tot zo'n 150 bezoekers.

Het Grand Casino in de Westendelaan 94 mag na goed drieënhalve maand opnieuw haar deuren openen. “De veiligheid voor de bezoekers en medewerkers is een prioriteit. Maar ondanks de coronaperiode blijft amusement centraal staan", geeft directeur Yves Janssen mee. “Onze grootste uitdaging voor de komende zomermaanden is de goede balans te vinden tussen veiligheid en een bruisende avond vol plezier. Heel wat zomerevenementen zijn afgelast, terwijl toch veel mensen naar de kust afzakken voor ontspanning. Onder verschillende voorwaarden kunnen we toch een veilig alternatief bieden.”

Mondmaskers

Speelkaarten en -jetons worden regelmatig ontsmet, croupiers dragen een mondmasker. Ook klanten moeten aan speeltafels een mondmasker dragen en de handen ontsmetten. Bij bijvoorbeeld de bekende slotmachines is een masker niet verplicht, als de afstand van anderhalve meter gegarandeerd blijft. “Toch is een mondmasker dragen aangeraden. We raden bezoekers aan om zelf eentje mee te brengen, maar we bieden ze ook ter plaatse aan." De bar en het restaurant is open volgens de veiligheidsregels in de horeca. Tot slot worden ook 109 speciale jackpots weggegeven, een aantal dat gelijkstaat aan het aantal dagen dat het casino gesloten was. Alle info: www.casinomiddelkerke.be.