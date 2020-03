Cannabisplantage met 1.300 plantjes ontdekt in Middelkerke Bart Boterman

10 maart 2020

11u34 0 Middelkerke In de Spermaliestraat in Middelkerke is een plantage met 1.300 planten ontdekt. Drie verdachten zijn gearresteerd.

De federale gerechtelijke politie viel dinsdagmorgen binnen in de loods in de Spermaliestraat, vlakbij het kanaal in de richting van Slijpe. De speurders waren de locatie al een tijdje aan het observeren nadat ze informatie hadden over een mogelijke plantage. Dinsdagmorgen besloten ze over te gaan tot actie. “Er werden 1.300 cannabisplanten aangetroffen. Drie mannen, namelijk een Oostendenaar, een Kosovaar en een Albanees werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Brugge. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding", laat het Brugse parket weten.

Intussen worden de plantjes verwijderd uit de loods en in een container weggevoerd. Ook de installatie wordt ontmanteld.