Café-uitbater verwond met scherp voorwerp tijdens discussie om rekening Siebe De Voogt

13 september 2020

19u03 6 Middelkerke Op de Zeedijk in Middelkerke is vrijdagavond een discussie tussen een café-uitbater en enkele klanten uit de hand gelopen. Dat meldt het Brugse parket. De man werd daarbij verwond met een scherp voorwerp.

De discussie ontstond kort voor middernacht en ging volgens het parket over een rekening. De woordenwisseling ontaardde in een schermutseling, waarbij de café-uitbater achteraf vaststelde dat hij verwond werd aan z’n rug met een scherp voorwerp. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De twee personen die betrokken waren in de discussie, verlieten nog voor aankomst van de politie de plaats van de feiten en konden nog niet worden gevat. “Bij aantreffen zullen zij verhoord worden”, stelt het parket. De politie stelde meteen na de schermutseling een perimeter in om alle sporen te vrijwaren. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.