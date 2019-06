Burgemeesters - en vrienden - Dedecker en Reekmans bezegelen jumelage tussen Middelkerke en Glabbeek Timmy Van Assche

16 juni 2019

17u33 0 Middelkerke Het is officieel: Middelkerke en Glabbeek zijn nu elkaars zustergemeenten. Er is niet alleen de vriendschappelijke link tussen beide burgemeesters, maar ook een historische band.

In 1918 vochten soldaten van het 22ste linieregiment tegen de Duitse bezetter in de regio van Glabbeek. In dat regiment zaten verschillende strijders van Middelkerke en haar deel- en randgemeenten. “De allereerste soldaat die sneuvelde, was Jeroom Roye uit Westende”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek uit. “Los van deze historische band, komen burgemeester Dedecker en ik zeer goed overeen. We zijn al (politieke) vrienden van eind jaren negentig, toen ik voorzitter van Jong Vld was en Dedecker aan zijn carrière in de senaat begon. En ook nu zijn de gelijkenissen treffend: we hebben als burgemeester alle twee een volstrekte meerderheid en delen dezelfde visie op bestuur.” De twee burgemeesters willen dan ook op verschillende manieren samenwerken. “Zo brengen we op dit moment alle intercommunales in beeld. Welke zijn een noodzaak en meerwaarde, welke kosten te veel en zijn een verdoken gemeentebelasting: die vragen willen we beantwoorden. In 2021, 2022 en 2023 vervallen namelijk verschillende belangrijke contracten met intercommunales en we willen nagaan of we bepaalde diensten niet beter door de privé laten uitvoeren. We willen dus transparant samenwerken en kennis delen." Middelkerke heeft in Glabbeek toeristische folders verspreid. “Zo willen we toeristen uit die regio, die bijvoorbeeld naar Knokke of Oostende gaan, naar Middelkerke lokken", zegt Dedecker. “Ook voor onze eigen inwoners is de streek rond Glabbeek interessant met haar fruitteelt en prachtige natuur in het Hageland.” Omgekeerd zal de gemeente Glabbeek bussen inlassen naar Middelkerke. “Zo bieden we inwoners voor 10 euro een mooie daguitstap aan”, verduidelijkt Glabbeek.

Middelkerke heeft al verschillende partnerships met gemeenten in het buitenland, zoals het Franse Epernay, het Duitse Rauschenberg, Büchenbeuren, Ettlingen en Sohren en het Britse Clevedon. Voorzitter van het jumelagecomité is Arsène Henon, Anne-Laure Proot is secretaris en Tom Dedecker bevoegd schepen. Voor Glabbeek is Hans Hendrickx de bevoegde schepen.