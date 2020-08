Burgemeester sluit café in Westende-Bad: “Inbreuken tegen coronamaatregelen en waslijst aan incidenten” Timmy Van Assche

21 augustus 2020

14u34 8 Middelkerke In Westende-Bad is café Cankan in de Distellaan op burgemeestersbevel een maand dicht. De druppel was voor burgemeester Dedecker het niet naleven van coronamaatregelen. “Sinds 2018 ligt hier een classeur met talloze incidenten.”

Cankan is geen onbekend adresje in het centrum van de badplaats Westende. Nu moet de zaak een maand dicht op bevel van burgemeester Dedecker. “Er zijn zes pv’s opgesteld voor het niet naleven van de coronamaatregelen - er werd geen mondmasker gedragen - , dát is de directe aanleiding van de sluiting. Maar met deze zaak zijn al veel langer problemen. Sinds 2018 hebben mijn politiemensen hier maar liefst 62 keer een interventie moeten doen, daarenboven zijn er ook al 42 afgehandelde dossiers. Het gaat om verschillende feiten van vechtpartijen, slagen en verwondingen, diefstal, geluidsoverlast en nachtlawaai, misbruik maken van minderjarigen, zwartwerk en ga maar door. De lijst is quasi eindeloos, ik heb hier een volle classeur van liggen.” Ook bij de sociale inspectie is de zaak gekend, zo geeft de burgemeester mee.

“In Westende-Bad openden we recent een politiekantoor. We hanteren hier dan ook een ‘zero tolerance’-beleid om onze deelgemeente er terug bovenop te krijgen. Hier hebben we eerder al een masterplan voor opgesteld." Eerder moest ook horecazaken Buzz en Oud Westende op bevel dicht.

“Vrijdagochtend hebben we een goed gesprek gehad met burgemeester Dedecker”, reageert Brigitte Santy, eigenaar van het handelsfonds en driekwart van het gebouw. “De pv’s tegen de coronamaatregelen werden uitgeschreven toen een medewerker enkele minuten haar masker afzette. De pv’s werden niet opgesteld tegen de huidige bvba DUPA, maar tegen de VOF Cankan, de vroegere ondernemingsnaam dat al veertien jaar geleden in faling ging.”