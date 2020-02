Burgemeester Dedecker wil geen trajectcontrole op E40 in Middelkerke: “Er is niks mis met wat menselijkheid” Timmy Van Assche

11 februari 2020

15u30 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke kant zich sterk tegen een trajectcontrole op dat deel van de E40. “Het autoverkeer wordt al genoeg gecontroleerd", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Dedecker legt uit waarom hij geen fan is van trajectcontrole langs het stuk snelweg door zijn gemeente. “Het is een overbodige maatregel. Dit stuk autostrade kent weinig risicoverkeer. Kijk, het autoverkeer wordt al genoeg gecontroleerd, met flitspalen en andere snelheidscontroles. Wist je dat er in Middelkerke op jaarbasis zo’n 17.000 wagens worden geflitst, waarvan zo'n 4.000 door de flitspaal in Lombardsijde? Onze diensten kunnen maximaal 20.000 overtredingen per jaar verwerken - we zitten dus heel dicht tegen onze limiet aan. En bovendien, er is niks mis met wat menselijkheid. Een postbode of arbeider die om vier of vijf uur ‘s ochtends al onderweg is en op een compleet vrije weg dat kleine tikkeltje extra gas heeft: zoiets moet kunnen.” Het is maar de vraag of de mening van Dedecker een verschil zal maken. De installatie van trajectcontrole op autostrades is een bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer samen met de federale politie. Ze moeten daarbij geen rekening houden met de visie van steden en gemeenten waar de autostrade zich bevindt. “Bij het installeren van trajectcontrole op gewestwegen gaan we in dialoog met steden en gemeenten, en betrekken we hen bij het dossier. Dat is dus een andere situatie dan in het geval van de snelwegen”, zegt Veva Daniels van AWV.”

Camera’s met nummerplaatherkenning

Om de lokale mobiliteit beter te controleren, zet Middelkerke de komende jaren wel in op meer camera’s met nummerplaatherkenning, de ANPR-camera’s, voor de toegang tot de zeedijk. Die camera’s worden gekoppeld aan de GAS-wetgeving, zodat de boetes geïnd worden door het gemeentebestuur.

Fusie van politiezones

Dedecker besluit met het oog op een mogelijke samensmelting van de politiezones. “Als het tot een fusie komt, moet Middelkerke een sterke centrale rol behouden en niet afkolven tot een stelplaats van lokale agenten. We moeten de dienstverlening voor al onze inwoners behouden, we zijn tenslotte een uitgestrekte kustgemeente met daarnaast twee volwaardige en drukbezochte badplaatsen. Misschien krijgen we dankzij een nieuwe politiezone wel meer technische mogelijkheden om onze camerabewaking te beheren.”