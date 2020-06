Burgemeester Dedecker: “Deze zomer geen draconische maatregelen op het Middelkerkse strand” Timmy Van Assche

02 juni 2020

18u20 3 Middelkerke Het schepencollege van Middelkerke heeft - zo goed als - een strandplan voor komende zomer klaar. Voor zover er van een heus plan sprake kan zijn, want de maatregelen lijken vrij beperkt.

“We doen niet mee aan de wedloop van allerlei strandplannen", steekt burgemeester Jean-Marie Dedecker van wal. We gebruiken ons gezond verstand. We wachten nog heel even af wat de Nationale Veiligheidsjunta woensdag zal verkondigen. Maar hoe dan ook nemen wij geen draconische maatregelen. We voorzien in een lasersysteem om strandgasten te tellen en zullen ook tellingen uitvoeren langs de invalswegen.”

“Het volledige strand van Middelkerke - van het nieuwe hondenstrand in Lombardsijde tot in de hoofdgemeente - kan 60.000 bezoekers aan. Nu, dat cijfers werd nog nooit behaald, hoor. In hoogste nood zullen we ook een staplijn op de zeedijk aanbrengen. Feit is dat de bezoekers helemaal niks zullen merken van onze maatregelen. Hoe dan ook, wij zullen niet werken met reservaties of stukken strand afbakenen met een lint of strandzeil. Iedereen is welkom in Middelkerke, edelman of bedelman."