Bunkersite Bamburg krijgt uitkijkplatform Timmy Van Assche

03 september 2019

18u52 0 Middelkerke De Vlaamse Landmaatschappij zal een uitkijkplatform bouwen op de bunkersite Bamburg uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zullen kleine herstelwerken aan de bunkers worden uitgevoerd en zal één bunker ingericht worden voor vleermuizen.

Om vandalisme in de bunkers tegen te gaan, worden toegangen afgesloten met deuren. Hiervoor kan het natuurinrichtingsproject genieten van Europese subsidiëring via het Interreg-project VEDETTE, een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook het Agentschap Natuur en Bos werkt aan het project mee. Het doel van het natuurinrichtingsproject is om Europese topnatuur te realiseren in en om het natuurgebied Schuddebeurze. Daartoe behoort een aaneengesloten gebied vormen van zure duingraslanden, duinheide, vochtige duinvalleien en struweel en het leefgebied van de kamsalamander te herstellen. Ook het natuurlijker maken van de overgang van duinen naar polders is één van de doelstellingen. “Daarnaast worden delen van het natuurgebied beter toegankelijk gemaakt voor het publiek, zonder de natuur te belasten en neemt men maatregelen om de bunkers van de zogenaamde Atlantikwall-site te bewaren", laat de gemeente Middelkerke nog weten. bouw van het uitkijkplatform en de consolidatiewerken aan de Bamburgsite is volgend jaar voorzien. De grondwerken in de zone ten noorden van de Schuddebeurzeweg, in de percelen aangrenzend aan de Schuddebeurzebeek, zijn gepland voor het jaar erop.