Bulgaren blijven in de cel voor 18 inbraken in bestelwagens: speurders vinden in garage “grot van Ali Baba” Siebe De Voogt

24 mei 2019

13u53 0 Middelkerke Twee Bulgaren blijven in de cel op verdenking van minstens 18 diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens. Wellicht loopt dat aantal feiten nog op, want in de garage van de twee troffen de speurders naar verluidt “een grot van Ali Baba” vol met dure spullen aan.

Het onderzoek naar de Bulgaarse inbrekers ging begin dit jaar van start na een inbraak in een bestelwagen in Oostkamp. De speurders analyseerden verschillende feiten uit die periode in onder meer Oostende, Brugge, Gistel, Ichtegem, Zedelgem en Jabbeke. Telkens werden bij bouwvakkers en tuinaannemers voor enkele duizenden euro’s aan werkmateriaal gestolen. De modus operandi was opvallend, want de slachtoffers hadden telkens amper schade aan hun bestelwagen. De inbrekers slaagden er blijkbaar in om op vernuftige wijze de laadruimte open te krijgen. De politie kon de twee Bulgaren dinsdag op heterdaad betrappen.

Bij huiszoekingen in Oost-Vlaanderen, Brussel en het Antwerpse werden valse identiteitsdocumenten en een vrachtwagen vol werkmateriaal ontdekt. De ene verdachte stal het werkmateriaal, terwijl zijn kompaan de markt afschuimde op zoek naar geïnteresseerde kopers. Het gestolen goed zouden de dieven opgeslagen hebben in een garage. De speurders troffen er naar verluidt “een grot van Ali Baba” aan. Voorlopig werden de Bulgaren in verdenking gesteld van 18 feiten, maar wellicht pleegden ze er in werkelijkheid nog veel meer. In afwachting van het verdere onderzoek verlengde de raadkamer hun aanhouding vrijdagmorgen met een maand.