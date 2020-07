Brochure ‘Expeditie Hinterland’ zet Middelkerkse polders in de kijker Timmy Van Assche

08 juli 2020

13u03 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke kondigde eerder al aan zomeractiviteiten te spreiden over haar hele grondgebied. In dat kader past de brochure van ‘Expeditie Hinterland’, waarin de mooiste plekjes van de Middelkerkse polders uit de doeken worden gedaan.

Expeditie Hinterland is een instapklaar en coronaproof activiteitenpakket dat je te voet, met de fiets of met de vespa door het Middelkerkse hinterland loodst. Pauzeren kan in alle comfort bij de opgefriste picknickplekjes en extra schuilhutten dienen als welgekomen parasol of paraplu. “Ons hinterland is druk bezaaid met stopplaatsen om een ijsje te likken, een streekbiertje te drinken of een verse, zoete aardbei te snoepen. We zetten al die smulplekken op een handige overzichtskaart. Sommige handelaars voorzien lekkere picknickarrangementen in het veld - smoefelen met zicht op grazende koeien, zeg maar”, licht schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker) toe.

Kinderen

Ook kleinere avonturiers kunnen zonder moeite op ‘Expeditie Hinterland’. “Toffe speelplekjes, zoals houten apenparcours, petanqueterreinen of een blotevoetenpad zorgen voor een leuke speeldimensie. En tijdens de expeditie kom je zeker en vast Pol Demol of één van zijn vriendjes tegen in het gras. Deze mollen zijn kunstwerken van kunstenaar Rik Delrue uit Sint-Pieter-Kapelle. Ze bezorgen ‘Expeditie Hinterland’ extra beleving dankzij mollenzoektocht die je al wandelend of fietsend kan doen”, duiden projectverantwoordelijken Rosalie Verlinde en Anne-Laure Proot.

Waarom

Naast de twee volwaardige badplaatsen is het Middelkerkse hinterland een groene, toeristische schatkamer. “En daarom verdient het een prominente plek op ons toeristisch podium”, stelt Dedecker. “Ons hinterland herbergt heel wat aantrekkelijke logies, zoals vakantiehoeves of knusse b&b’s. Het is de ideale uitvalsbasis voor wie een actieve gezinsvakantie én rust wil. Als je wil, sta je met de fiets in een wip aan het strand, maar evengoed kun je dankzij het veilige fietsnetwerk, de landelijke wegen en de prachtige plekjes het hele jaar door tot rust komen in de Middelkerkse polders.”

Haal je expeditiegids op aan de toerismebalie in Middelkerke of Westende of bekijk het volledige aanbod op www.middelkerke.be/expeditiehinterland .