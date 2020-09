Brihang brengt bezoekers ‘Op en tent’ in vervoering: “Het gevoel van de grote dagen” Timmy Van Assche

20 september 2020

16u18 2 Middelkerke Met Mother, Stake, Gijs, Brihang, Portland en Admiral Freebee mag de concertreeks ‘Op en tent’ terugblikken op een geslaagde start. “Iedereen hield zich prima aan de voorschriften”, benadrukt Lode Pauwels van organisator vzw De Zwerver.

‘Op en tent’ is een alternatieve concertreeks ter vervanging van het afgelast Leffingeleuren, het nazomerfestival dat voor het eerst in 44 jaar niet kon plaatsvinden. Op vrijdag stond er nog een flinke streep postmetal op de affiche met het Oostendse Mother - hou hun debuutalbum volgende maand zeker in de gaten - en de gevestigde waarde Stake. Op zaterdag zorgde Brihang voor een tweede uitverkochte tent in het dorpscentrum van Leffinge. Hij trad zelfs twee keer op: ‘s middags en ‘s avonds. Per optreden worden 400 bezoekers toegelaten, die zittend moeten toekijken.

“Een sterke performance”, weten bezoekers Liselotte Goetghebeur, Freya Fischer, Eva Van der Poten en Toyah David. “Met zijn bindteksten wist hij heel goed in te spelen op de huidige coronatijden. En hij waagde zich ook aan een dansje tussen het publiek en op tafel, uiteraard met mondmasker en op veilige afstand. Het was ook erg ‘chill’ om van op je zitplaats drankjes en eten te bestellen via een app.” Dat laatste was één van de praktische maatregelen dat organisator vzw De Zwerver moest treffen om ‘Op en tent’ veilig te houden.

De locatie van ‘Op en tent’ doet ons denken aan de grote dagen van Leffingeleuren Lode Pauwels

Zondag was het uitkijken naar de komst van Admiral Freebee en Portland. Algemeen bekeken mogen ze bij De Zwerver opgetogen zijn over de vlotte organisatie. “Deze concertreeks is deugddoend”, zegt artistiek leider Lode Pauwels. “Het zalige weer is uiteraard mooi meegenomen. De locatie van ‘Op en tent’ doet ons denken aan de grote dagen van Leffingeleuren, weliswaar in afgeslankte vorm. Iedereen hield zich keurig aan de voorschriften. Je merkt dat iedereen al vertrouwd is met de meeste coronamaatregelen.” De concertreeks duurt nog tot en met Dirk, Heisa, Willy Organ, Taxiwars en Stef Kamil Carlens. Meer info: www.leffingeleuren.be.