Brandweer moet bestuurder uit auto bevrijden na crash in de sloot Bart Boterman

20 januari 2020

15u14 8 Middelkerke In de Bamburgstraat in Westende is maandag rond 11 uur een auto op zijn zijkant in de gracht beland. Het voertuig raakte eerst met de wielen naast de rijbaan en zakte verder weg door de zachte berm. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zat vast in de wagen.

De deur aan de bestuurderszijde was immers geblokkeerd door de zijkant van de gracht en bovendien was de bestuurder niet meer zo goed te been. De brandweer snelde ter plaatse en kon het slachtoffer uiteindelijk makkelijk bevrijden. De tussenkomst van een ziekenwagen bleek overbodig. De takelaar sleepte het voertuig weg uit de gracht.