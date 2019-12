Brandweer blust brandje in wasplaats van woning Bart Boterman

30 december 2019

17u02 0 Middelkerke In Leffinge ontstond maandag rond 10 uur in de voormiddag een brand in een woning langs de Vaartdijk-Zuid, tussen het voetbalplein en de Leffingebrug.

De brandweer van Middelkerke en Oostende werden opgeroepen. Het vuur was ontstaan in een wasplaats en volgens kapitein Frank Ureel van de brandweer van Middelkerke stond een wasmand met kledij en een kartonnen doos in brand. Het vuur was snel geblust en uiteindelijk bleef de schade beperkt.