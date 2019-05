Brand in garage door defecte lader van scootmobiel Bart Boterman

27 mei 2019

16u44 1 Middelkerke In Westende bij Middelkerke woedde maandagvoormiddag rond 10 uur een brand in een garagecomplex in de Badenlaan.

Getuigen zagen rook opstijgen uit een van de garages en belden de brandweer. Volgens kapitein Frank Ureel lag de oorzaak bij een defecte lader van een elektrische scootmobiel die kortsluiting maakte. De brandweer van Middelkerke had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de garage volledig uitbrandde of het vuur oversloeg. De garage in kwestie liep wel rookschade op, maar is nog bruikbaar.