Bouwwerken in toeristische zone niet langer toegestaan tijdens de paasvakantie Timmy Van Assche

17 januari 2020

09u14 1 Middelkerke Het uitvoeren van bouwwerken in de toeristische zone is vanaf dit jaar ook in de paasvakantie verboden. “De toeristische drukte van de paasvakantie rijmt niet met werfverkeer en meestal vroeg werklawaai", stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Kranen en andere vaste werfopstellingen mogen wel blijven staan.

In april van vorig jaar nog breidde het gemeentebestuur de toeristische zone - zeg maar het centrum van Middelkerke - uit. Tijdens de zomermaanden mochten er al geen werken worden uitgevoerd en moeten kranen en stellingen verwijderd worden, maar nu komt daar dus ook het paasreces bij. “De paasvakantie is het voorprogramma van de zomervakantie, dus komt de toeristische sector op toerental. Eén van de fundamenten van het beleidsplan 2020-2025 is het opblinken van de toeristische uitstraling van Middelkerke. Daarom nemen we deze veiligheids- en comfortmaatregel”, schetst Dedecker. Het verschil met de zomervakantie ligt hem wel in het laten staan van kranen en stellingen.