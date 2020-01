Bouw nieuw zwembadcomplex start eind deze maand Timmy Van Assche

16 januari 2020

17u03 0 Middelkerke Op 27 januari starten de werken aan het nieuwe zwembad in Middelkerke. Dat wordt de eerste realisatie op de sportsite Vita Krokodiel. “Dankzij een nakende overeenkomst met de huidige uitbater van het tenniscomplex is de laatste horde genomen", laten burgemeester Jean-Marie Dedecker en sportschepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) weten.

De plannen voor een nieuw zwembad en aanpalende sporthal zaten al even in de pijplijn. Eind deze maand zullen de werken dan ook daadwerkelijk van start gaan. De gemeente heeft intussen een oplossing gevonden voor de tennisvelden, die vlak naast de bouwsite liggen. De gemeenteraad past de exploitatievoorwaarden in de erfpachtovereenkomst van de tennissite aan, zodat Bouwgroep Cordeel/Vita de bvba Tennis Middelkerke overneemt in mei 2020. “De overname van de erfpachtovereenkomst garandeert een veilig beheer van beide sites tijdens de bouwwerken", zeggen Dedecker en Dierendonck. “Bouwgroep Cordeel/Vita kan dan ook autonoom beslissen over de uitbating van de tennisterreinen. Tot het einde van het winterseizoen blijft de tennisactiviteit in het complex gewoon plaatsvinden.”

Afbraak tribune

Nu de knoop omtrent de tennissite is ontward, kunnen de bouwwerken dus starten. “In eerste instantie wordt vanaf 27 januari de voetbaltribune afgebroken en gaat het verplichte archeologische onderzoek verder. In afwachting van het resultaat van dat onderzoek wordt de werfsite op de parkeerplaatsen aan de Duinenweg ingericht. Eind februari hoopt Bouwgroep Cordeel/Vita met de funderingswerken te starten”, vervolgt het gemeentebestuur. “Als alles volgens plan verloopt, openen het nieuwe zwembad en de andere faciliteiten op het sportpark in de zomer van 2021.” Het nieuwe complex krijgt de naam Vita Krokodiel mee.